Lounès Magramane succède à Amar Belani comme SG au MAE

Amar Belani quitte son poste de secrétaire général des Affaires étrangères. En effet, le dernier mouvement diplomatique opéré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune a conduit à la désignation d’Amar Belani en tant qu’ambassadeur d’Algérie en Turquie. Cela marque la fin de son mandat en tant que secrétaire général (SG) au ministère des Affaires étrangères. Son successeur, Lounès Magramane, a pris ses fonctions aujourd’hui, le mardi 6 juin 2023, assumant ainsi le secrétariat du département dirigé par Ahmed Attaf.

Lors de la cérémonie de passation de consignes, le ministre des Affaires étrangères a salué les efforts déployés par Amar Belani et son dévouement tout au long de son mandat pour renforcer la performance et l’efficacité de l’appareil diplomatique du pays. Selon un communiqué émanant de son département, Ahmed Attaf a souhaité à Amar Belani plein succès dans ses nouvelles fonctions en tant qu’ambassadeur d’Algérie en Turquie. Cette ambassade est l’une des plus importantes et stratégiques représentations diplomatiques algériennes à l’étranger.

La diplomatie algérienne sous le leadership du président Abdelmadjid Tebboune

Le ministre des Affaires Etrangères, Ahmed Attaf a souligné le regain de vitalité et d’efficacité de la diplomatie algérienne sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les acquis enregistrés dans le renforcement de la position et du rôle de l’Algérie dans ses différentes sphères d’appartenance. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier les efforts conformément aux instructions du président, en tant qu’incarnation de la vision stratégique inscrite dans son programme visant à réaliser une politique étrangère active et proactive, préservant les valeurs et les principes du pays, et traitant efficacement la situation au niveau régional et international.

Ahmed Attaf a également salué la compétence et le parcours professionnel de Lounès Magramane, qui le qualifient pour poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur et mener à bien la mise en œuvre des objectifs fixés par le président de la République, en tant qu’institution décisionnelle de la politique étrangère algérienne.