Qui est Lounès Magramane, nommé directeur de cabinet de la Présidence par Tebboune ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé ce mardi 13 octobre 2026 Lounès Magramane au poste de directeur de cabinet de la Présidence. Ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et ambassadeur dans plusieurs pays, ce diplomate de carrière possède une longue expérience des relations internationales et de l’administration algérienne.

Diplomate de carrière, Lounès Magramane a occupé de nombreuses fonctions au ministère des Affaires étrangères et dans les représentations diplomatiques algériennes. Avant sa nomination à El Mouradia, il exerçait les fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères depuis juin 2023. Son parcours comprend notamment des missions en Afrique et en Europe, ainsi que des responsabilités au sein d’organisations internationales.

Qui est Lounès Magramane, le nouveau directeur de cabinet de la Présidence ?

Né le 1er juin 1961 à Khemis El Khechna, dans la wilaya de Boumerdès, Lounès Magramane est diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), section diplomatique. Selon sa biographie officielle publiée par le ministère des Affaires étrangères, il maîtrise trois langues de travail : l’arabe, le français et l’anglais. Son parcours professionnel au sein de la diplomatie algérienne remonte aux années 1980.

Entre 1986 et 1990, il occupe le poste de chef de bureau chargé des affaires politiques de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et des mouvements de libération nationale au ministère des Affaires étrangères. Il rejoint ensuite l’ambassade d’Algérie à Addis-Abeba en qualité de ministre-conseiller, entre 1990 et 1994. De retour à Alger, il exerce plusieurs responsabilités consacrées aux affaires africaines, notamment comme directeur Afrique de 1997 à 2001.

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Du Niger au Royaume-Uni : un long parcours d’ambassadeur

La carrière diplomatique de Lounès Magramane se poursuit à l’étranger avec sa nomination comme ambassadeur d’Algérie au Niger, fonction qu’il occupe de 2001 à 2005. Il devient ensuite chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères entre 2005 et 2007, avant d’exercer comme ambassadeur-conseiller puis directeur général Afrique. Entre 2009 et 2015, il représente l’Algérie en Hongrie et en Slovénie, avec résidence à Budapest.

De 2015 à 2019, il prend la direction générale du protocole au ministère des Affaires étrangères. Il est ensuite nommé ambassadeur aux Pays-Bas, de novembre 2019 à novembre 2021, tout en représentant l’Algérie auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Il poursuit sa carrière comme ambassadeur au Royaume-Uni, de novembre 2021 à juin 2023, où il exerce également les fonctions de représentant permanent auprès de l’Organisation maritime internationale.

Secrétaire général des Affaires étrangères depuis juin 2023

Le 6 juin 2023, Lounès Magramane est installé au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, succédant à Amar Belani, nommé ambassadeur d’Algérie en Turquie. Lors de cette installation, le ministre Ahmed Attaf avait salué son expérience et son parcours diplomatique. Cette nomination lui a permis de retrouver des responsabilités au sein de l’administration centrale de la diplomatie algérienne.

Au cours de cette période, Magramane a participé à plusieurs dossiers de coopération internationale. Le 25 octobre 2025, il a notamment été chargé par Abdelmadjid Tebboune de signer au nom de l’Algérie la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, lors d’une cérémonie organisée à Hanoï, au Vietnam. Cette mission avait été annoncée officiellement par le ministère des Affaires étrangères.

Plus récemment, le 30 juillet 2026, il a coprésidé à Rome la cinquième session du dialogue stratégique algéro-italien avec son homologue Riccardo Guariglia. Les discussions portaient notamment sur les relations bilatérales et les questions politiques et sécuritaires. Le 4 août suivant, il a également reçu à Alger son homologue nigérian pour examiner plusieurs dossiers de coopération entre les deux pays.

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Lounès Magramane succède à Boualem Boualem à la Présidence

La nomination de Lounès Magramane intervient après le décès de Boualem Boualem, qui occupait le poste de directeur de cabinet de la Présidence de la République. Ce dernier est décédé le 5 octobre 2026 dans un hôpital à Genève, en Suisse, des suites d’une longue maladie, selon un communiqué de la Présidence. Sa disparition avait été suivie d’un hommage officiel rendu par les autorités algériennes.

Le nouveau directeur de cabinet arrive ainsi à El Mouradia après plusieurs décennies consacrées à la diplomatie et aux responsabilités administratives. Son expérience couvre aussi bien les relations bilatérales que les organisations internationales et la gestion des affaires étrangères. La Présidence n’a toutefois pas détaillé, dans l’annonce de nomination du 13 octobre, les missions particulières qui lui seront confiées dans ses nouvelles fonctions.

Cette nomination accompagne également le réaménagement annoncé le même jour par Abdelmadjid Tebboune, avec la désignation de Brahim Merad comme ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et de Saïd Sayoud comme ministre des Transports. Ces décisions marquent une nouvelle évolution dans la composition des responsables de l’exécutif et de la Présidence. Elles ont été annoncées séparément par l’APS, sur la base des décisions présidentielles.

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