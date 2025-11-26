Louiza Hanoune dévoile les points clés de sa rencontre avec Tebboune

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louiza Hanoune, a livré mardi une déclaration riche après l’audience que lui a accordée le président de la République. Une rencontre qu’elle a qualifiée de sérieuse et constructive, marquée par l’examen de plusieurs dossiers nationaux et internationaux jugés prioritaires pour le pays.

S’adressant à la presse à l’issue de l’entretien, Louiza Hanoune a expliqué que les discussions ont porté sur un éventail de questions sociales, économiques et politiques. Selon elle, il s’agissait de mettre en lumière les points forts, les faiblesses, et les besoins urgents qui nécessitent une prise en charge.

La SG du PT a affirmé avoir transmis les préoccupations liées à la vie publique, en insistant sur la nécessité de répondre aux attentes du peuple algérien. Elle a évoqué aussi les difficultés rencontrées par certaines catégories sociales, les défis économiques actuels ainsi que la situation générale des institutions.

Dossiers politiques : partis, presse et nouvelles wilayas

Sur le plan politique, Louiza Hanoune a abordé l’état des lieux général de la scène nationale. Elle a évoqué la situation de la presse et les transformations que connaît le secteur, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur les partis politiques.

Un point important a concerné les 11 nouvelles wilayas et la préparation des prochaines élections législatives. Hanoune a demandé des assurances concernant l’actualisation des listes électorales dans ces territoires avant la tenue du scrutin. Une étape qu’elle juge essentielle pour éviter toute complication, d’autant plus que les prochaines législatives se dérouleront dans un contexte régional et international très différent de celui des précédentes échéances.

International : focus sur la Palestine

La SG du Parti des Travailleurs a qualifié la rencontre de « fructueuse », estimant que le président de la République a répondu avec transparence aux questions qu’elle a soulevées. Elle a souligné que cet échange lui a offert une meilleure compréhension de certains dossiers d’actualité qui préoccupent son parti et une grande partie de la société.

Au volet international, Louiza Hanoune et le président Tebboune ont abordé la situation en Palestine. Elle a rappelé le rôle central que l’Algérie joue sur ce dossier, tant sur le plan diplomatique que sur le plan humanitaire. Selon elle, le chef de l’État a réaffirmé la constance de la position algérienne et son engagement à soutenir le peuple palestinien.

