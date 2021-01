Louisa Hanoune : « J’avais l’habitude de rencontrer Bouteflika »

La secrétaire générale du parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a fait, hier samedi, lors du procès de « complot contre l’Etat », de nouvelles révélations sur sa « réunion secrète » avec Said Bouteflika et les généraux Mohamed Mediène et Athmane Tartag.

Appelée à la barre de la cour d’appel militaire de Blida pour répondre aux accusations portées contre elle, Louisa Hanoune a indiqué au juge chargé de l’affaire qu’il n’y avait « pas eu de complot contre l’État » mais elle « militait pour changer de régime ».

Questionnée par le juge sur l’organisation de ladite réunion, la SG du PT a révélé que la réunion avait été organisée par Said Bouteflika. « Il avait l’autorité. Il représentait le président (Abdelaziz Bouteflika, ndlr)« , a-t-elle dit.

« La réunion s’est déroulée officiellement en milieu de journée, pas en secret, en plus elle a été très courte (…) J’ai participé à la réunion, et j’ai dû faire entendre ma position, à savoir que le président Bouteflika devait annoncer sa démission », a ajouté Louisa Hanoune.

« Je suis militante et députée. J’avais l’habitude de rencontrer Bouteflika »

Interrogée par le juge sur sa participation à la réunion, Louisa Hanoune a fait savoir qu’elle avait l’habitude de rencontrer Abdelaziz Bouteflika avant sa démission.

« J’ai rencontré plusieurs hauts responsables l’Etat. J’ai rencontré également tous les présidents sauf Boumediene, les responsables de la sécurité nationale (…) J’ai même rencontré Gaid Salah en 2014″, s’est défendue la SG du PT.

« Je suis militante et députée. J’avais l’habitude de rencontrer Abdelaziz Bouteflika mais quand il est tombé malade, j’ai commencé à rencontrer son conseiller personnel (Said Bouteflika, ndlr) pour lui faire part de mes inquiétudes », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la cour de justice militaire de Blida a acquitté, hier, tous les accusés du procès « complot contre l’Etat » impliquant Saïd Bouteflika, Louisa Hanoune et les généraux Mohamed Mediène (alias Toufik) et Athmane Tartag.