Louis Sarkozy visé par une plainte après ses propos polémiques sur l’Algérie

Louis Sarkozy, fils de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, s’est retrouvé au centre d’une controverse après ses propos fracassants sur l’Algérie. Ses déclarations, rapportées par Le Monde, ont suscité une vive polémique et ont poussé une association algérienne à engager des poursuites judiciaires à son encontre.

Après ses appels à tuer les habitants de Gaza, Louis Sarkozy s’est attiré les foudres de la communauté algérienne en France après ses déclarations assez violentes au sujet des relations diplomatiques entre Paris et Alger.

À LIRE AUSSI : Louis Sarkozy : « Si j’étais aux manettes, je brûlerais l’ambassade d’Algérie »

Les propos de Louis Sarkozy contre l’Algérie suscitent l’indignation

Les propos du fils de l’ancien président français reflètent une approche particulièrement agressive des relations internationales. D’ailleurs, il a évoqué des mesures radicales comme la suspension des visas, l’augmentation drastique des tarifs douaniers et des actions violentes contre les représentations diplomatiques algériennes en France.

« Si j’étais aux manettes et que l’Algérie arrêtait Sansal, je brûlerais l’ambassade, je stopperais tous les visas et j’augmenterais de 150 % les tarifs douaniers » a-t-il déclaré.

Inconnu de la scène politique, Louis Sarkozy use ainsi des propos violents pour s’attaquer à l’Algérie et à son peuple. Ce dernier, faut-il le rappeler, a passé toute sa vie aux États-Unis d’Amérique dont il possède aussi la nationalité. Il est récemment revenu en France, son pays d’origine, pour entamer une carrière politique sur les traces de son père.

En effet, celui qui se présente comme conservateur et admirateur des idées de Trump a multiplié les sorties ces dernières semaines pour le lancement d’un nouveau parti politique.

L’Union algérienne dépose plainte contre le fils de l’ancien président français

Comme réaction immédiate à ces propos polémiques, l’Union algérienne, une association s’occupant de la communauté algérienne en France, a rappelé que l’incitation à la haine et à la violence est punie par la loi. Cette dernière a déclaré qu’elle a engagé des poursuites judiciaires contre le plus jeune fils de Nicolas Sarkozy.

L'avocat Nabil Boudi (@BoudiNabil) dépose une plainte en notre nom (@UnionAlgerienne) contre Louis Sarkozy pour ses propos incitant à brûler l'ambassade en évoquant ses « mesures » contre l'Algérie. pic.twitter.com/wqHRWpJpNO — UA. (@UnionAlgerienne) February 14, 2025

« Félicitations à Louis Sarkozy qui veut suivre les traces de son père : la prison. Incitation aux crimes et délits : jusqu’à 5 ans de prison et une amende de 45 000 euros » lit-on dans on post sur le réseau social X. Par ailleurs, l’association algérienne que son avocat Nabil Boudi a déposé plainte contre Louis Sarkozy en raison de ses déclarations appelant à incendier l’ambassade algérienne à Paris.

De son côté, l’avocat a confirmé la plainte sur ses réseaux sociaux : »Le parquet contre la haine en ligne de Paris vient d’être saisi par mon cabinet. Espérons que Monsieur Retailleau soit aussi réactif qu’avec les Tiktokeurs« .

À LIRE AUSSI : Expulsions d’Algériens de France : Air Algérie impose des laissez-passer consulaires