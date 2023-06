L’Ouest de la France secoué par un tremblement de terre

L’Ouest de la France a vécu un événement été secouée, par un séisme de magnitude 5,3, aujourd’hui à 18:38. C’est le tremblemment de terre le plus puissant depuis 2002. Selon le Bureau central sismologique français, il a secoué plusieurs départements de la région.

La Charente-Maritime, l’Ile-et-Vilaine et la Mayenne ont été parmi les plus touchées, suscitant l’émoi et l’inquiétude parmi les habitants. Selon le communiqué diffusé par le biais du compte twitter de la Préfète des Deux-Sèvres, « certains bâtiments ont pu être touchés et des dégâts matériels ont été signalés ». Concernant les pertes humaines, un seul bléssé leger a été signalé jusqu’à présent.

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,8 sur l’échelle de Richter a été ressenti dans les #deuxsevres Certains bâtiments ont pu être touchés et des dégâts matériels ont été signalés Restez calmenet ne saturez pas les numéros d’urgence (18/112) pic.twitter.com/XbIOm1zMkT — Préfète des Deux-Sèvres (@Prefet79) June 16, 2023

Niort et La Rochelle, au centre du phénomène

La ville de Niort a informé que l’épicentre du séisme se situait entre elle-même et La Rochelle, mettant ces deux communes au centre du phénomène. Cette information a permis d’expliquer l’intensité particulièrement élevée de la secousse dans ces zones.

Par ailleurs, le département de la Vendée a été placé en niveau sismique 3, signe de la force avec laquelle le tremblement de terre a impacté cette région.

Le seisme a non seulement été ressenti physiquement, mais il a aussi été largement commenté sur les réseaux sociaux. Les internautes de ces régions ont partagé leur expérience, permettant de mieux cerner l’étendue de la secousse.