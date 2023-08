Après son retour sur la scène artistique avec son nouveau morceau « Rap It » le rappeur algérien commente « l’information de son retour en Algérie ».

En effet, dans un live sur les réseaux sociaux, l’ancien fer de lance du Rap algérien a dit, « Lotfi Double Kanon en retour en Algérie (en lisant un article sur son écran), croyez-moi mes frères que j’ai découvert l’information au même moment que vous », explique-t-il.

Dernièrement, plusieurs publications ont circulé sur la toile, affirmant le retour du mythique Lotfi DK en Algérie. Il poursuit, en lisant un passage qui affirme qu’il n’est pas, désormais, poursuivi par la justice et qu’il peut entrer en Algérie, « Non, je n’étais jamais poursuivi par la justice. Je peux porter les habits d’Escobar et vous dire que je suis poursuivi en vous donnant une image fantasmée de moi. Or, cela n’est pas vrai. Je n’ai jamais eu affaire à la justice », ajoute-t-il.

Lotfi DK dévoile les « vraies raisons » pour lesquelles il est loin de l’Algérie

Dans le même live, le rappeur algérien, Lotfi DK, est revenu sur « les raisons réelles » pour lesquelles il ne se trouve pas en Algérie actuellement. Ainsi, mettant fin au débat et aux théories les plus extravagantes les unes des autres, Lotfi Double Kanon a dit, « Après l’un de mes morceaux sur Sellal, ils ont refusé de renouveler mon passeport. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas en Algérie », explique-t-il.

Lotfi DK poursuit, « je n’avais jamais eu affaire à la justice algérienne. Durant toute ma vie, personne n’a jamais déposé plainte contre moi. J’ai essayé de renouveler mon passeport pour pouvoir revenir en Algérie, en vain », ajoute-t-il.

Finalement, le célèbre rappeur algérien a dit, « Ils m’ont privé d’assister aux obsèques de mon père. J’ai tout essayé, mais j’ai été confronté à de multiples refus. J’aime clarifier les choses », dit Lotfi DK.