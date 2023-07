Lotfi Attar tacle Disco Maghreb, refuse de côtoyer Dj Snake et attaque Soolking en justice (vidéo)

Le guitariste algérien, Lotfi Attar, s’est livré sur sa non-participation au clip de Dj Snake, Disco Maghreb. En effet, dans une interview accordée à la chaîne algérienne, La Patrie News, le guitariste phare de la chanson Raï, a indiqué qu’on l’avait convié à prendre part à ce qui est devenu, plus tard, un succès mondial.

Ainsi, le guitariste Belabesien de Raina Rai a dit, « Ils étaient venus chez moi avec leurs caméras et ils ont tout préparé. Soudain, j’ai entendu qu’ils parlaient de Disco Maghreb. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient venus. Quand j’ai su que c’était pour un clip qui mettait en avant Disco Maghreb, je leur ai demandé d’arrêter immédiatement. » explique-t-il au journaliste.

Ainsi, Lotfi Attar était non loin de figurer sur ce tube qui a eu un succès flagrant. Or, le maître de la guitare algérienne a expliqué les raisons de son refus de participer au clip de Dj Snake.

« Disco Maghreb ? Ce n’est pas ma musique, je suis fidèle au serment des martyrs » Lotfi Attar

Questionné sur les raisons de son refus de prendre part au clip de Dj Snake, Disco Maghreb, le guitariste algérien, Lotfi Attar a dit, « Est-ce que vous m’avez vu dans ce clip ? Non. Ce n’est pas ma musique et ce n’est pas mon histoire. Ils chantent dans les cabarets. Moi, je suis fidèle au serment des martyrs. » a dit le natif de Sidi-Bel-Abbès.



Soolking bientôt devant la justice pour avoir pris les chansons de Raina Rai sans permission ?

Dans un autre registre, le guitariste algérien, Lotfi Attar, a indiqué qu’il a déposé une plainte contre le rappeur Soolking.

En effet, Lotfi Attar reproche à Soolking de lui avoir pris la chanson de « Zina », de l’a mélangé avec « Zghayda », et sans son autorisation, « Il est devenu célèbre en volant nos chansons. Il aurait pu m’en parler et demander mon autorisation. Lui, non. Il a préféré nous sauter et la prendre sans notre permission. » dit-il.

Lotfi Attar poursuit au micro de la Partie News, « Nous, on a demandé la permission de Blaoui Houari pour chanter Zabana et Hmama. C’est vous dire le respect que nous avions pour nos aïeux. Soolking nous ne nous a pas respectés. Si je le croise, je l’appellerai pour lui dire que ce qu’il a fait est une honte. Il aura peur de moi. Les avocats vont l’appeler prochainement à Paris. » explique-t-il.