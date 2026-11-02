Loterie américaine DV-2027 : la cour d’appel bloque la réouverture des inscriptions

Les candidats à la loterie américaine devront patienter encore. Une cour d’appel fédérale a décidé que le département d’État n’était pas tenu de rouvrir les inscriptions au programme Diversity Visa pour l’exercice 2027, le temps que la procédure judiciaire suive son cours.

Cette décision annule, du moins temporairement, l’injonction qui fixait au 1er novembre l’ouverture du guichet électronique.

Concrètement, il n’existe aujourd’hui aucun formulaire à remplir, aucune plateforme officielle active et aucun calendrier annoncé pour la Green Card 2027. Un retournement qui douche les espoirs de nombreux Algériens habitués à tenter leur chance chaque automne.

La loterie américaine 2027 gelée depuis décembre 2025

Le blocage ne date pas d’hier. Dès novembre 2025, l’administration américaine avait évoqué des modifications dans la procédure d’enregistrement. Un mois plus tard, elle suspendait purement et simplement le dispositif, y compris le traitement des dossiers des personnes déjà tirées au sort pour l’édition 2026.

Cette mise à l’arrêt a suivi les déclarations de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Selon elle, l’homme soupçonné du meurtre de deux étudiants de Brown University et d’un professeur du MIT était entré sur le territoire américain grâce au tirage au sort de 2017. Depuis, le chef de la diplomatie Marco Rubio n’a fourni aucune justification publique à l’annulation de l’édition en cours.

Ce durcissement s’inscrit dans une séquence plus large. Washington avait déjà procédé, en août dernier, à une suspension des rendez-vous consulaires pour les visas d’immigration afin de former ses agents à des contrôles renforcés.

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Ce que les juges fédéraux ont réellement tranché

Le 14 octobre, la juge Jinsook Ohta, saisie à San Diego par le cabinet Red Eagle Law, avait ordonné l’ouverture d’une fenêtre de trente jours et la notification des gagnants avant le 3 décembre. Nous avions détaillé le calendrier imposé alors par la justice américaine, qui semblait relancer définitivement la machine.

Quinze jours plus tard, un panel de trois magistrats du neuvième circuit a suspendu cette injonction, par un vote unanime. Les juges ont pris soin de préciser qu’ils « n’approuvent pas » la décision d’annuler le tirage au sort. Leur raisonnement porte sur un point de procédure : un cabinet d’avocats n’avait pas qualité pour porter l’affaire devant le tribunal.

La partie n’est pas terminée pour autant. L’avocat Curtis Morrison a annoncé son intention de déposer une nouvelle action, cette fois au nom d’un particulier souhaitant s’inscrire. Un recours contre la suspension reste également envisageable. La réouverture annoncée du programme reste donc suspendue à ces prochaines étapes judiciaires.

Green Card : ce que cette décision change pour les candidats

Instauré par le Congrès en 1990, le programme met jusqu’à 55 000 visas d’immigrant à disposition chaque année, au bénéfice de ressortissants de pays peu représentés dans les flux migratoires vers les États-Unis. Environ 100 000 personnes sont habituellement présélectionnées, puisque le tirage ne garantit rien : entretien, vérifications d’antécédents et conditions d’éligibilité restent incontournables.

Un rappel utile : c’est le pays de naissance qui détermine l’admissibilité, et non la nationalité détenue. Les personnes retenues lors des éditions précédentes doivent se fier uniquement aux pages officielles du département d’État et à l’ambassade américaine la plus proche de leur domicile.

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Autre nouveauté annoncée en parallèle, l’enregistrement ne sera plus totalement gratuit : une taxe d’un dollar à l’inscription s’ajoutera aux 330 dollars de frais consulaires réclamés aux lauréats.

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Les arnaques se multiplient autour du Diversity Visa

L’incertitude juridique nourrit les escroqueries. En décembre dernier, l’ambassade américaine à Alger avait dû démentir des informations affirmant que les inscriptions DV-2027 étaient ouvertes. Des intermédiaires promettaient aussi d’augmenter les chances de sélection. « Ce n’est pas vrai », avait tranché la représentation diplomatique.

Aucun prestataire ne peut influencer un tirage au sort aléatoire. Les sites qui réclament des centaines de dollars pour « sécuriser » un dossier exploitent simplement l’attente. Toute véritable période d’enregistrement fera l’objet d’une annonce officielle du département d’État, relayée par les ambassades.

La prudence s’impose d’autant plus que l’accès à la résidence permanente se complique globalement. Les conditions d’obtention de la Green Card se sont nettement resserrées ces derniers mois, entre quotas épuisés et pouvoir de refus élargi des agents.