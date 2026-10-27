Loterie américaine 2027 : Washington met fin aux inscriptions gratuites

C’est une véritable révolution dans l’histoire du programme de la loterie pour la diversité aux États-Unis, plus communément connu sous le nom de Green Card Lottery ou programme DV. Pour la toute première fois depuis sa création, l’inscription en ligne, jusqu’alors entièrement gratuite, n’est plus totalement sans frais.

Les autorités américaines ont officiellement introduit une taxe d’enregistrement symbolique fixée à 1 dollar américain, exigée dès la soumission du formulaire électronique initial.

Par le passé, participer à la loterie de la carte verte ne coûtait absolument rien. Le processus était totalement gratuit et accessible à tous : il vous suffisait d’envoyer votre formulaire en ligne accompagné d’une photo, puis de patienter jusqu’à la publication des résultats. Tous les coûts administratifs liés à la gestion et à la sélection des millions de candidatures à travers le monde étaient entièrement financés par le gouvernement américain.

Jusqu’ici, seuls les lauréats devaient sortir leur portefeuille. En effet, la procédure n’engendrait qu’un unique coût officiel : les frais de demande de visa consulaire, fixés à 330 dollars, payables à l’ambassade des États-Unis. Cette somme couvrait l’ensemble des démarches finales, incluant l’entretien, l’analyse minutieuse des pièces justificatives et l’émission du précieux sésame.

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Ce que cette nouvelle réglementation implique

Désormais, la participation au programme de la loterie DV nécessite le paiement de frais d’inscription. Cette exigence marque un tournant historique : pour la première fois depuis la création du programme, l’engagement n’est plus gratuit. Fixé à seulement 1 dollar par dossier, ce montant symbolique doit être réglé en ligne directement au moment d’envoyer la candidature.

Le montant des frais consulaires pour les gagnants reste fixé à 330 dollars. En résumé, le parcours financier des candidats se divise désormais en deux versements bien séparés :

À l’inscription : un montant de 1 dollar à régler lors du dépôt du dossier en ligne ;

un montant de 1 dollar à régler lors du dépôt du dossier en ligne ; En cas de sélection : les frais de visa habituels de 330 dollars, à payer directement auprès de l’ambassade ou du consulat des États-Unis.

Pourquoi cette révision ?

D’après le gouvernement américain, la mise en place de ces frais vise à financer directement le fonctionnement du programme. Traiter chaque année plusieurs millions de dossiers venus du monde entier exige une infrastructure informatique hautement sécurisée, des serveurs de stockage fiables et une maintenance permanente. À cela s’ajoute la mobilisation d’un personnel qualifié, indispensable pour superviser les candidatures, encadrer le tirage au sort et assurer le support auprès des participants.

Par ailleurs, ces fonds permettent aux autorités de renforcer les dispositifs de sécurité et de lutter activement contre les abus. La fraude représente en effet un défi majeur : pendant des années, des individus et des agences peu scrupuleuses ont inondé le système de candidatures multiples ou fictives, créant une concurrence déloyale et ralentissant le traitement des dossiers. L’introduction de ces frais d’inscription, bien que modestes, vise à freiner ces pratiques abusives.

L’équité constitue un autre argument clé en faveur de cette réforme. Jusqu’à présent, la charge financière du programme reposait uniquement sur les épaules des lauréats, qui devaient s’acquitter des 330 dollars de frais consulaires. Désormais, ces coûts sont répartis entre l’ensemble des candidats. Même s’il reste symbolique, ce montant permet à chaque participant de contribuer au bon fonctionnement, à la sécurité et à l’efficacité du système.

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