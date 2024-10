LOSC – Real Madrid : à quelle heure et sur quelles chaines voir Mandi et son équipe ?

Aissa Mandi et le LOSC Lille joueront gros ce soir, à l’occasion du match qui les opposera au Real Madrid. Un match qui sera sans doute suivit avec un grand intérêt des amoureux du ballon rond en Algérie.

La 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions européenne se jouera ce soir. Plusieurs grandes empoignades sont au menu, entre autres Aston Villa-Bayern Munich, Leipzig-Juventus ou encore Benfica-Atlético, mais les regards des amoureux du ballon rond en Algérie seront rivés vers LOSC Lille-Real Madrid.

Logique, puisqu’il s’agit du Real mais aussi de l’international algérien, Aissa Mandi, pensionnaire des « Dogues ». Le coup d’envoi du match sera donné à 21h (20h heure algérienne). Canal+ Sport, captée du satellite Astra et Hotbird, assurera la retransmission de la rencontre avec une qualité d’image supérieure en HD.

Mandi très enthousiaste pour affronter le Real

Pour le LOSC Lille, c’est toujours historique d’affronter un grand club comme le Real Madrid. Mais pour Aissa Mandi, il y est habitué, après avoir affronté les Meringues à maintes reprises lorsqu’il évoluait à la Liga espagnol, avec Betis et Villareal.

Dans une interview accordée sur le site officiel du LOSC, Mandi se dit enthousiaste d’affronter le Real Madrid. « On s’attend à un très très gros match. J’ai marqué deux fois contre le Real Madrid avec le Real Betis. Je me souviens bien, c’étaient deux buts de la tête. C’est particulier parce que ça reste le Real Madrid, comme on l’a dit précédemment, c’est le plus grand club du monde », dira-t-il d’emblée.

L’expérience de l’Algérien servira sans doute du bien à son équipe lors de la grande empoignade de ce soir. « J’ai eu cette année à Villareal où j’ai pu disputer la Champions League. L’équipe est arrivée en demi-finale de Ligue des champions donc j’ai eu cette petite expérience. Je vais essayer d’apporter ça à l’équipe…C’est quelque chose de spécial pour un footballeur de jouer la Ligue des Champions. Je ne connais pas énormément de joueurs qui banalisent un peu cette Ligue des champions, au contraire c’est quelque chose de vraiment de spécial pour chaque joueur. En tout cas pour moi, c’est vraiment spécial », a-t-il ajouté.