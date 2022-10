LOSC : Ounas exprime son bonheur de retrouver la Ligue 1 française

Adam Ounas n’a pas caché d’exprimer son bonheur d’évoluer de nouveau en Ligue 1 française. Il se dit déterminé de retrouver son meilleur niveau et relancer ainsi sa carrière.

Adam Ounas est entrain de réaliser un début remarquable avec le LOSC Lille, en étant derrière plusieurs succès de son équipe. Tout le monde est unanime à dire que le joueur a fait le bon choix en retournant en championnat français.

Interviewé par notre confrère Smail Bouabdallah, le talentueux ailier algérien n’a pas caché d’exprimer son bonheur de rejouer de nouveau en Ligue 1 Uber Eats.

« Je suis très content d’être revenu en France. En Italie, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu, surtout à Naples, même si j’en ai davantage en allant en prêt. J’espère me relancer cette saison et les suivantes après être sorti du parcours au cours de ces dernières années », a t-il ainsi déclaré au micro d’Amazon Prime Video.

Rappelons qu’Ounas a été élu meilleur joueur lillois du mois de septembre. Il est aussi nominé pour le plus beau but du mois écoulé, celui inscrit face au FC Toulouse.

« J’essaie de faire des efforts »

L’ex-pensionnaire du SSC Naples affirme qu’il est entrain de faire des efforts afin de donner toujours le meilleur de lui-même.

« J’ai eu beaucoup de mal au début à redescendre que ce soit à Bordeaux ou lors de mes débuts à Naples. Aujourd’hui, j’essaie de faire les efforts afin de me demander à fond pour l’équipe. On entend souvent : « Quand tu es mort, tu lèves la main », et il y’en a un autre qui a la dalle pour rentrer sur le terrain pour aider l’équipe en donnant leur maximum. Et souvent, ce sont les mecs qui sortent du banc qui font des différences ». A-t-il indiqué.

Il est à noter qu’Adam Ounas disputera cet après-midi le derby face au RC Lens. Un important rendez-vous que les Lillois ne devront pas rater afin de se racheter après la dernière défaite concédée face à Lorient.