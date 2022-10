LOSC Lille : Ounas vise une nouvelle distinction personnelle en France

Adam Ounas vise une nouvelle distinction personnelle. Il est nominé pour être élu plus beau but du mois de septembre en Ligue 1 Uber Eats. Il va concurrencer Kylian Mbappé, Dango Ouattara,Jonathan Clauss ainsi que son compatriote Andy Delort.

Adam Ounas est entrain de réaliser un début de saison remarquable avec le LOSC Lille. Il enchaine les matchs et son niveau connait une nette progression. Mieux, il a été l’artisan de plusieurs succès de son équipe depuis l’entame de l’actuel exercice.

Il faut dire que les efforts de l’international algérien ont été récompensés. En effet, il a été élu joueur lillois du mois. Une récompense amplement méritée vu les belles prestations qu’il enchaine avec son équipe.

L’ex-attaquant du SSC Naples vise une nouvelle distinction personne. Il est nominé pour être élu plus beau but du mois de septembre en Ligue 1 Uber Eats. « Élu joueur du mois de septembre par les supporters du LOSC, Adam Ounas est également en lice pour glaner une deuxième récompense individuelle… Grâce à son superbe but face à Toulouse lors de la huitième journée de Ligue 1, l’international algérien fait partie des cinq joueurs nommés pour être élu plus beau but du mois de septembre en Ligue 1 ». A écrit le LOSC Lille sur son site officielle.

Delort est aussi nominé

Le sondage a été lancé par les comptes officiels du club lillois sur les réseaux sociaux. Adam Ounas va concurrencer Kylian Mbappé, Dango Ouattara,Jonathan Clauss ainsi que son compatriote Andy Delort.

Ce dernier, s’est lui également distingué par un superbe but le mois écoulé. En effet, il a secoué les filets d’Ajaccio sur un joli geste acrobatique. Un but ô combien important dans la mesure où il a permit à l’OGC Nice de revenir de son déplacement à la Corse avec les précieux trois points.