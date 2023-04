LOSC Lille : Ounas fixé sur la durée de son indisponibilité

Adam Ounas s’est blessé à la cuisse gauche lors du dernier match face Lorient. Il est fixé sur la durée de son indisponibilité. Une nouvelle blessure qui le fait revenir à la case départ.

Pour sa deuxième apparition officielle après une longue absence de deux mois en raison d’une blessure, Adam Ounas s’est blessé dimanche dernier, à l’occasion du match ayant opposé Lille à Lorient (3-1). Aligné parmi le onze de départ, il n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. En effet, le malheureux joueur a contracté une nouvelle blessure. On jouait la 30e minute, il s’est stoppé d’un seul coup, avant de s’allonger sur le terrain. Il a été contraint de céder sa place à son coéquipier Mohamed Bayo.

Il s’est avéré finalement que ce n’est pas une rechute de son ancienne blessure. Selon son entraineur Paulo Fonseca, il s’est blessé à l’autre cuisse, à savoir la gauche.

Quelle est la durée d’indisponibilité d’Ounas ?

Comme prévu, l’attaquant ailier de la sélection nationale a passé des examens médicaux afin de connaitre davantage la nature de sa blessure. Il est désormais fixé sur son indisponibilité. En effet, il ne pourra pas rejouer avant un mois.

« Merci à tous pour vos messages dans ces moments difficiles…Dans un mois sur les terrain ». A-t-il écrit sur son compte officiel Instagram. Une autre blessure

Adam Ounas (1 but et 2 passes décisives en 14 matchs), devra soigner sa blessure afin de retrouver les terrains plus tôt que prévu. Il sera sans doute bien pris en charge par le staff médical du club lillois qui fera en sorte de le récupérer dans les plus brefs délais.

