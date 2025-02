L’Ordre des médecins dentistes tire la sonnette d’alarme : STOP aux « faux-prothésistes » ! 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins Dentistes a lancé un appel d’urgence au ministre de la Santé, Abdelkader Saihi. Pour dénoncer la multiplication des pratiques illégales dans le secteur dentaire. Un phénomène qui menace non seulement la santé des citoyens mais aussi l’intégrité de la profession elle-même.

Dans une lettre ouverte, le Conseil a exprimé ses préoccupations face à l’augmentation des « poseurs de dents » qui, sans qualifications appropriées, se lancent dans des pratiques dangereuses. Ces interventions non régulées entraînent des risques sanitaires graves. Allant des infections chroniques à la perte de dents et à des déformations irréversibles.

En plus des souffrances physiques, ces pratiques illégales génèrent des frais supplémentaires pour les patients contraints de chercher des soins correctifs auprès de dentistes qualifiés.

Des soins dentaires empoisonnés par des pratiques illégales : halte aux « faux dentistes » !

Dans sa missive, l’ordre exige une intervention immédiate du ministère afin de mettre fin à cette situation. Selon le président du conseil, Dr. Mohamed Reda Dib, les pratiques illégales sont rendues possibles par l’absence de régulation rigoureuse du marché des fournitures dentaires. Il insiste sur la nécessité de renforcer les contrôles sur le terrain. Ainsi que de mener des campagnes de sensibilisation pour avertir la population des dangers encourus.

Le conseil met en lumière des problèmes tels que la vente non régulée de matériel dentaire sensible à des non-professionnels. Incluant même des commerçants ou des salons de coiffure. Une situation qui, selon Dr. Dib, résulte d’un « manque de supervision efficace » et d’une « mauvaise distribution des équipements médicaux« . « Comment un coiffeur peut-il obtenir des produits tels que des agents de blanchiment dentaire, réservés uniquement aux dentistes ?« , interroge-t-il.

Les autorités monte au front contre les « cliniques de l’ombre » : voici les mesures proposées par le Conseil

Face à cette situation alarmante, le Conseil National de l’Ordre des Médecins Dentistes d’Algérie réclame des sanctions sévères à l’encontre des contrevenants. À savoir :

Renforcer la surveillance et les contrôles : il est crucial de multiplier les inspections sur le terrain afin d’identifier les établissements illégaux et d’empêcher leur continuation.

: il est crucial de multiplier les inspections sur le terrain afin d’identifier les établissements illégaux et d’empêcher leur continuation. Sanctions strictes contre les contrevenants : le Conseil appelle à l’imposition de sanctions sévères, y compris la fermeture des établissements non agréés et la poursuite des responsables.

: le Conseil appelle à l’imposition de sanctions sévères, y compris la fermeture des établissements non agréés et la poursuite des responsables. Réguler la vente de fournitures médicales : il est nécessaire d’interdire la vente de matériel dentaire à toute personne n’ayant pas la qualification nécessaire pour l’utiliser.

: il est nécessaire d’interdire la vente de matériel dentaire à toute personne n’ayant pas la qualification nécessaire pour l’utiliser. Lancer des campagnes de sensibilisation : une large campagne d’information doit être menée pour avertir les citoyens des dangers de recourir à des praticiens non qualifiés.

Les mesures proposées par le Conseil ne visent pas seulement à protéger les patients. Mais aussi à garantir la sécurité des pratiques. Ainsi qu’à protéger la dignité des professionnels de la santé dentaire en Algérie.