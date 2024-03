L’ONU reconnaît les avancées de l’Algérie dans la promotion de l’égalité hommes – femmes

Dans le cadre de la 78e session de l’Assemblée générale (AG) des Nations Unies, Dennis Francis, son président, a exprimé sa reconnaissance envers l’Algérie pour ses efforts en faveur de l’égalité femmes-hommes et de l’autonomisation économique des femmes.

À la suite de sa réunion avec Kaouter Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, lors de la 68e session de la Commission de la condition de la femme à New York, Dennis Francis a exprimé son admiration sur son compte X. Il a souligné le rôle crucial des femmes et des filles dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en Algérie. Il a également mis en avant leur contribution à l’édification de sociétés plus prospères, sûres et stables.

En marge de sa participation à la 68e session de la Commission de la condition de la femme à New York, Krikou a eu des discussions enrichissantes avec plusieurs de ses homologues de pays frères ainsi qu’avec des représentants d’instances onusiennes.

À cette occasion, la ministre a présenté l’expérience de l’Algérie dans la prise en charge des catégories vulnérables. Dans le contexte de la lutte pour l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes, l’Algérie se distingue par ses initiatives audacieuses et ses politiques inclusives. Grâce à ses actions concertées, le pays progresse vers une société plus équitable et dynamique.

Un engagement concret pour l’égalité des sexes

L’ONU reconnaît les avancées significatives de l’Algérie dans la promotion de l’égalité des sexes. Les initiatives gouvernementales et les programmes sociaux visant à renforcer le rôle des femmes dans tous les domaines sont salués à l’échelle internationale.

La participation active de l’Algérie aux discussions internationales sur l’égalité des genres renforce son statut en tant que leader régional. Les échanges entre Mme Krikou et ses homologues étrangers soulignent l’engagement continu de l’Algérie envers cette cause noble.

Les efforts de la ministre Krikou pour partager l’expérience algérienne avec la communauté internationale démontrent une diplomatie proactive et une volonté politique forte. L’Algérie joue un rôle crucial dans la promotion des droits des femmes et des filles à l’échelle mondiale.