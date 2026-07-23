L’ONU élit l’Algérie à la tête d’un de ses principaux organes

L’ambassadeur Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies à New York, a été élu ce jeudi à l’unanimité président du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) pour la session 2027.

Cette élection par les États membres fait suite au parrainage unanime du groupe des ambassadeurs africains le mois dernier, s’inscrivant dans le cadre de la rotation régionale entre les cinq groupes géographiques de l’ONU.

Organe principal des Nations unies chargé de coordonner les activités économiques, sociales et environnementales, l’ECOSOC supervise environ 70 % des ressources humaines et financières de l’ensemble du système onusien, englobant 14 institutions spécialisées, 9 commissions techniques et 5 commissions régionales.

L’accession de l’Algérie à cette présidence témoigne de son rôle diplomatique central dans le guidage des débats internationaux sur le développement durable et le multilatéralisme.

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Les trois axes prioritaires de la présidence algérienne

Dans son allocution prononcée à l’occasion de cette élection, Amar Bendjama a affirmé que ce choix constitue une marque de confiance envers l’Algérie, précisant qu’il assumera cette responsabilité avec détermination pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à moins de quatre ans de son échéance. Le diplomate a dévoilé les trois priorités stratégiques qui guideront l’action de la présidence algérienne : La première priorité repose sur l’inclusivité. L’Algérie veillera à ce que le Conseil reflète les aspirations de l’ensemble de ses membres, en accordant une attention particulière aux pays en situation spécifique et en assurant une participation effective, au-delà de la simple représentation symbolique.

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La deuxième priorité concerne l’accélération des Objectifs de développement durable (ODD). La présidence algérienne défendra un progrès équilibré, axé sur l’éradication de la pauvreté, l’accès à l’éducation, la réduction des inégalités, le financement du développement et la protection de l’environnement, tout en promouvant la science, la technologie et la transformation numérique face aux avancées de l’intelligence artificielle.

La troisième priorité vise à rénover la confiance et à revitaliser le rôle de l’institution. L’Algérie s’engagera à renforcer la confiance dans le Conseil et à participer au processus d’évaluation « UN80 » pour la réforme des Nations unies, tout en pilotant la révision des organes subsidiaires de l’ECOSOC prévue pour 2027.

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