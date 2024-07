L’ONTA : Ouverture des inscriptions pour la récupération des terres agricoles dès demain

L’Office national des terres agricoles a annoncé le lancement de la phase d’inscriptions pour la récupération des terres dans le cadre de la concession, conformément au décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021.

Selon le communiqué de l’Office national des terres agricoles, les inscriptions commenceront demain, mercredi 10 juillet 2024, et se poursuivront pendant 21 jours non prolongeables. Cette opération cible ceux qui souhaitent bénéficier de terres agricoles pour la récupération dans le cadre de la concession.

Processus d’inscription via la plateforme numérique

L’Office national des terres agricoles, a précisé que les inscriptions se feront via sa plateforme numérique et que cette opération s’étendra sur une période de 21 jours à partir du 10 juillet 2024. Les inscriptions via la plateforme numérique garantissent un accès facile et des procédures rapides, ce qui permet de gagner du temps et des efforts pour les bénéficiaires.

Répartition des terres par wilayas

Wilaya de Ghardaïa

Dix-neuf périmètres de concession ont été attribués dans la wilaya de Ghardaïa, couvrant une superficie totale de 16 353 hectares. Cette vaste superficie offre de nombreuses opportunités pour la récupération agricole et le développement de ce secteur dans la wilaya.

Wilaya de Naâma

L’ONTA a attribué six périmètres de concession dans la wilaya de Naâma, couvrant une superficie de 1 930 hectares. Ces terres représentent une opportunité en or pour les investisseurs agricoles de Naâma pour les exploiter dans divers projets de récupération.

Wilaya de Djanet

Dans la wilaya de Djanet, quatre périmètres de concession ont été attribués, couvrant une superficie de 880 hectares. Ces terres offrent de grandes possibilités pour l’agriculture et l’exploitation des ressources naturelles de la région.

Wilaya d’Illizi

La wilaya d’Illizi a reçu quatre périmètres de concession couvrant une superficie de 735 hectares. Ces terres peuvent devenir le noyau de futurs projets agricoles contribuant au développement local.

Wilaya d’El Menia

Un périmètre de concession a été attribué dans la wilaya d’El Menia, couvrant une superficie de 460 hectares. Cette superficie offre une opportunité pour la mise en place de projets de récupération de petite et moyenne envergure.

Conditions d’inscription et dossier requis

Pour ce qui est des conditions et du dossier requis pour l’inscription, l’Office national des terres agricoles, fournit toutes les informations nécessaires sur son site web onta.dz. Il est important pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette opportunité de consulter les conditions et de s’assurer qu’ils remplissent toutes les exigences pour garantir l’acceptation de leurs demandes.

Cette initiative fait partie des efforts du gouvernement pour renforcer le secteur agricole et augmenter la productivité. En attribuant ces terres à la récupération, on ouvre la voie aux agriculteurs et aux investisseurs agricoles pour contribuer à la sécurité alimentaire et au développement de l’économie locale.

De plus, la récupération agricole contribue à la préservation de l’environnement et à l’amélioration de la qualité des sols et de l’eau.