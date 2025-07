LONGi Green Energy, géant mondial du solaire et partenaire clé pour un avenir énergétique durable

Dans le cadre d’une visite officielle en Chine, notre rédaction a eu l’opportunité de découvrir de l’intérieur les sièges de plusieurs entreprises chinoises de renom. Parmi elles, LONGi Green Energy s’est imposée comme un leader incontesté de la transition énergétique mondiale. Fondée à Xi’an, cette entreprise incarne aujourd’hui l’excellence technologique, la stabilité financière et l’ambition durable dans le secteur de l’énergie solaire.

Depuis plusieurs années, LONGi occupe une place stratégique dans le développement des énergies renouvelables à l’échelle planétaire. L’entreprise est spécialisée dans la production de plaques de silicium monocristallin, de cellules et modules solaires de haute performance, ainsi que dans des solutions photovoltaïques distribuées et à grande échelle. Elle développe également des technologies de pointe dans le domaine de l’hydrogène vert.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération Chine – Monde arabe dans l’industrie, la recherche et l’éducation

En 2024, LONGi a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant de 11,45 milliards de dollars, avec des expéditions records de 108,46 GW de plaques de silicium monocristallin et 82,32 GW de modules en silicium monocristallin. Ces performances la placent en tête du classement mondial des fabricants de produits solaires pour la neuvième année consécutive.

Ainsi, avec plus de 108,46 GW de wafers et 82,32 GW de modules solaires expédiés, LONGi confirme sa place de leader incontesté du marché mondial. L’entreprise revendique une contribution directe à près de 30 % de la capacité solaire installée à l’échelle planétaire, un chiffre qui témoigne d’une emprise industrielle sans précédent dans l’écosystème des énergies renouvelables.

En effet, ce pourcentage symbolise la force d’un groupe capable d’accompagner durablement la transition énergétique mondiale, tout en imposant ses standards technologiques et industriels au niveau international.

LONGi, un partenaire présent sur tous les continents

Avec des filiales aux États-Unis, en Inde, en Australie, au Japon, au Brésil, en Europe et en Asie du Sud-Est, LONGi est aujourd’hui présente dans plus de 150 pays et régions. L’entreprise ne se contente pas d’exporter des modules, elle structure également un réseau logistique, industriel et commercial mondial capable d’assurer un accompagnement sur mesure, de la conception jusqu’à l’exploitation des projets.

🟢 À LIRE AUSSI : Métro sans conducteur de Xi’an : quand l’innovation se marie avec l’héritage culturel

D’ailleurs, son modèle repose sur une intégration verticale complète, allant du raffinage du silicium à la fabrication des cellules, en passant par l’assemblage des modules et le développement de solutions clé en main pour les centrales photovoltaïques. Une stratégie qui renforce sa réactivité, sa compétitivité et la qualité de ses produits.

LONGi consolide sa position de leader mondial en occupant la première place du classement des expéditions de plaques de silicium monocristallin pour la neuvième année consécutive. Ce matériau, essentiel à la fabrication des cellules photovoltaïques les plus performantes, reflète la maîtrise technologique et industrielle de l’entreprise sur un marché ultraconcurrentiel. Un tel maintien au sommet témoigne non seulement d’une production à grande échelle, mais aussi d’un engagement constant en faveur de la qualité et de l’innovation.

Classée AAA, LONGi confirme son leadership mondial

LONGi se distingue également par sa position de tête dans les classements de performance de l’industrie photovoltaïque. Selon PV Tech, l’entreprise occupe le plus haut niveau de notation, à savoir le AAA, qu’elle maintient depuis 22 trimestres consécutifs.

Ce statut, réservé aux acteurs les plus fiables et performants, reflète une solidité financière exemplaire, une maîtrise technologique de pointe et une capacité éprouvée à fournir des solutions photovoltaïques intégrées à l’échelle mondiale. Classée comme fournisseur Tier 1, LONGi combine leadership industriel, excellence opérationnelle et engagement durable, s’imposant comme une référence incontournable dans l’écosystème mondial de l’énergie solaire.

L’innovation au cœur de la stratégie de LONGi

LONGi est avant tout une entreprise d’innovation. Depuis 2012, elle a déposé près de 2 900 brevets et a multiplié les records d’efficacité énergétique.

Ces innovations visent un objectif clair : réduire considérablement le coût actualisé de l’électricité solaire (LCOE) et rendre cette énergie accessible, fiable et compétitive à l’échelle mondiale. Selon les projections de l’IRENA, le photovoltaïque pourrait être, d’ici 2050, jusqu’à 76 % moins coûteux que le charbon, et 73 % moins cher que le gaz naturel.

En novembre 2023, LONGi a franchi un cap symbolique en obtenant la certification de « Lighthouse Factory » par le Forum économique mondial pour son site de Jiaxing, en Chine. Cette usine, considérée comme la plus avancée du secteur photovoltaïque, combine automatisation de haut niveau, intelligence artificielle pour l’inspection qualité et flexibilité industrielle. Résultat : un délai de livraison réduit de 84 % et une consommation énergétique optimisée.

Un partenariat prometteur pour exploiter le plein potentiel solaire de l’Algérie

Avec un ensoleillement dépassant les 2 800 heures par an et un potentiel solaire estimé entre 2 000 et 2 650 kWh/m², l’Algérie figure parmi les pays les mieux dotés au monde en ressources solaires. Pourtant, ce gisement énergétique reste largement sous-exploité.

C’est là que l’expertise de LONGi prend tout son sens. Grâce à ses technologies de pointe, sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque et sa capacité à proposer des solutions adaptées aux environnements les plus extrêmes, l’entreprise chinoise pourrait représenter un partenaire stratégique pour l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Comment le port sec de Xi’an révolutionne le commerce eurasiatique

Qu’il s’agisse de soutenir les objectifs nationaux de transition énergétique, de créer des synergies industrielles locales ou de promouvoir un développement durable inclusif, LONGi peut jouer un rôle clé sur plusieurs fronts.

LONGi ne se contente pas de produire de l’énergie ; elle s’engage à redéfinir l’avenir énergétique de la planète. En alliant excellence industrielle, responsabilité environnementale et ambition technologique, elle s’impose aujourd’hui comme un partenaire clé pour tout projet de transition énergétique durable.