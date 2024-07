Lonely Planet : loin de la foule et abordable, la destination Algérie séduit

Comme un air de déjà-vu, les “destinations dupes” font fureur auprès des passionnés des voyages. Plus écologiques et abordables, moins fréquentées, mais dépaysantes, la tendance des destinations alternatives consiste à se rendre dans des pays moins populaires, mais plus adaptés aux petits budgets.

Dans son dernier numéro de “The best in travel 2024“, le magazine de voyages Lonely Planet a révélé ses meilleures destinations pour un séjour inoubliable en 2024. Pour des vacances de rêve, la liste des suggestions de cet éditeur de voyages s’étend sur cinq catégories : les meilleurs pays, les meilleures villes pour voyager en 2024, les meilleures régions, les meilleurs lieux pour un tourisme durable et les destinations offrant un meilleur rapport qualité-prix.

L’Algérie dans la liste des meilleures destinations abordables de Lonely Planet

Dans la catégorie des destinations au meilleur rapport qualité-prix, Lonely planet suggère de visiter dix pays, qui intéresseront, particulièrement, les personnes à la recherche de destinations dupes et abordables, en cette période d’inflation, que connaît le monde où le portefeuille est mis à rude épreuve.

Parmi les dix destinations petits budgets, de Lonely planet, figure, en tête du classement, la Pologne. Le Nicaragua, l’Égypte, la Normandie, l’Icarie et la Nouvelle-Zélande font, aussi, partie de ces destinations où il est possible de passer un séjour de rêve à moindre coût.

🟢 À LIRE AUSSI >> “J’ai hâte de retourner en Algérie”, Stéphane Rotenberg

La destination Algérie séduit, aussi, Lonely Planet. En effet, le guide de voyages recommande de visiter le pays, “sous-exploré de l’Afrique du Nord”. Il souligne, par ailleurs, qu’il se trouve à trois heures de vol de la majorité des pays européens.

Lonely Planet indique que la destination Algérie offre une belle expérience abordable, loin de la foule et du tourisme de masse.

Les destinations dupes : aussi bien, mais moins cher

De plus en plus de voyageurs préfèrent éviter les destinations trop touristiques et les capitales surfréquentées et optent pour des destinations moins populaires et donc moins chères. Un phénomène, en tendance sur les réseaux sociaux, appelé, “les destinations dupes“.

” Ce n’est pas l’Écosse, mais le Cantal“, “Je ne suis pas au Québec, mais dans les Vosges“, “Ce ne sont pas les Maldives, mais l’Algérie“, vous avez certainement entendu l’une de ces expressions sur la toile. Derrière ce phénomène ce cache un concept qui gagne du terrain dans le tourisme international.

Par ailleurs, ce choix est motivé par le fait que ces destinations sont plus abordables que leurs jumelles luxueuses et moins fréquentées.

🟢 À LIRE AUSSI >> L’Algérie dévoile ses trésors : les arrivées de touristes internationaux en hausse en 2024