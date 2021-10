Lonely Planet 2022 : pays que les algériens peuvent visiter sans visa

Avec la décrue du nombre des cas de contamination du Covid-19 partout dans le monde notamment en Algérie qui est passée sous la barre des 100 cas, les pays s’ouvrent à nouveau prêts à accueillir les voyageurs. Les traversées maritimes ont reçu le feu vert pour reprendre, les frontières aériennes ont été partiellement rouverte, il ne reste plus qu’à faire ses bagages et préparer son voyage mais pour quelle destination ? une question que Lonely Planet a répondu pour vous.

Lonely Planet qui est l’un des premiers éditeurs au monde de guide de voyage a enfin dévoilé la liste tant attendue des 10 meilleurs pays, villes et régions à visiter l’année prochaine. Pour les algériens amoureux du voyage « Best in Travel » 2022 est le nom de la liste sur laquelle figure votre prochain voyage, une liste de destinations qui en mettent plein la vue et qui changent la vie.

Sur le podium des meilleurs pays à découvrir, petites en terme de superficie mais grandes en terme de beauté ; les Îles Cook prennent la première place suivies par la Norvège, l’Île Maurice, Belize, Slovénie, Anguilla, Oman, Népal, Malawi et l’Egypte.

Quant aux régions à visiter en 2022, Les Westfjords en Islande où des paysages sont à couper le souffle, La Virginie-Occidentale aux Etats-Unis se met en deuxième position et en troisième position Xingshuabanna en Chine suivi par Littoral du patrimoine du Kent – Royaume-Uni, Porto Rico, Shikoku – Japon, Désert d’Atacama – Chili, Le Scenic Rim – Australie, Île de Vancouver – Canada et Bourgogne en France.

Pour les villes, La Nouvelle-Zélande est présente en premier grâce à Auckland ; la ville où on peut découvrir le Sky Tower, se promener en bord de mer ou encore visiter le parc de la ville au pied d’un volcan endormi. Taipei à Taiwan se positionne juste derrière et en troisième Fribourg en Allemagne suivi par Atlanta – USA, Lagos – Nigeria, Nicosie/Lefkosia – Chypre, Dublin – Irlande, Mérida – Mexique, Florence – Italie, Gyeongju – Corée du Sud.

Quels sont les pays que les algériens peuvent visiter sans visa ?

Qui n’aimerait pas voyager et visiter des pays dans les quatre coins du monde ? parmi les choses qui peuvent freiner ce souhait est le visa. Cependant, beaucoup de pays permettent l’accès sans visa, de quoi faciliter le voyage et épargner les procédures lentes et exhaustives.

Les pays que les algériens peuvent visiter sans visa s’élève au nombre de 52 et sont majoritairement des pays situés en Afrique ou en Asie comme : Bénin, Mali, Liban, Jordanie, Sénégal, Tunisie et le Vietnam. Des destinations très convoitées sont également accessibles sans visa pour les algériens comme l’Indonésie et le Maroc.