Londres : organisation du festival algérien des arts et de la culture

Le festival algérien des arts et de la culture posera son bagage à Londres. Cinéma, expositions artistiques, mais aussi musiques, DZ Fest est un événement qui fera vibrer la capitale d’Angleterre au rythme de la culture algérienne.

Prévu pour la période allant du 30 septembre au 8 octobre 2022, ce festival connaitra l’organisation de plusieurs expositions et activités, rapporte APS. Et ce, pour promouvoir la diversité et la richesse de la culture algériennes auprès des Londoniens. Plusieurs domaines seront mis en avant, lors de cet événement. Notamment, l’artisanat, la gastronomie, les costumes et tenues traditionnelles.

Elle-Djazair, une exposition entièrement féminine au Dz Fest

La cérémonie d’ouverture du Dz Fest, prévue pour le vendredi 30 septembre prochain, sera marquée par une exposition entièrement féminine. Baptisée « Elle-Djazair », cette exposition explore les chroniques contemporaines de la représentation de l’identité algérienne.

En allant de la photographie jusqu’à l’art numérique en passant par la performance, « Elle-Djazair » fait le parallèle entre les différentes générations anglo-algériennes et leur terre natale. Organisée par Toufik Douib, l’exposition réunit un ensemble d’artistes de renom. À l’exemple, Hamida Zed, Nouria Niati, Djamila Boughelaf et Anissa Berkane.

DZ Fest, la culture algérienne au rendez-vous à Londres

Par ailleurs, plusieurs projections de films algériens auront lieu lors du DZ Fest. Au menu, figure « Chabchaq maricane » d’Amel Blidi, mais aussi le long métrage « Halim Erraad » du cinéaste Mohamed Ben Abdellah.

En ce qui concerne la musique, DZ Fest donnera rendez-vous à plusieurs artistes de différents styles. Dont, Samira brahmia qui fera découvrir, au public du DZ Fest, sa musique envoutante. Et ce, grâce à son nouvel album. Le festival algérien des arts et de la culture compte, également, dans son programme, plusieurs ateliers de chants destinés aux petits enfants.

Avec un tel programme assez riche, DZ Fest n’oubliera certainement pas les amoureux de la littérature. En effet, la soirée du 5 octobre prochain, fera place à la littérature algérienne. Et ce, autour d’une table ronde animée par des écrivains algériens.

Pour conclure le festival algérien des arts et de la musique à Londres, une cérémonie aura lieu dans la soirée du 8 octobre 2022. En effet, cette dernière sera marquée par un grand défilé de mode, qui mettra en avant la beauté des tenues traditionnelles algériennes.