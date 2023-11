Londres : le père d’un étudiant d’In Salah habillé en tenue traditionnelle fait le buzz

Les réseaux sociaux ont récemment été inondés d’une image remarquable mettant en vedette un étudiant universitaire algérien qui poursuit ses études à l’Université de Londres, en Angleterre.

Comme tous les étudiants en fin de cycle, ce jeune, originaire d’In Salah, a convié ses parents à la cérémonie de remise des diplômes. Mais c’était sans compter le buzz qu’allait provoquer les photos de l’évènement, marquées par un détail très spécial : le père du jeune homme s’est présenté en tenue traditionnelle algérienne (Touareg) et a posé fièrement aux côtés de son fils devant les photographes ébahis.

Cette photo a suscité l’admiration de nombreuses personnes et généré un débat positif sur la fierté des racines et des coutumes en Algérie.

Une remise des diplômes aux couleurs des Touaregs à Londres

L’étudiant en question est Badjouda Abdelkader, originaire du grand Sud algérien et résidant à Bournemouth. L’image montre le jeune diplômé aux côtés de sa mère et de son père lors de sa cérémonie de remise de diplôme à l’Université de Londres.

Ce qui a particulièrement attiré l’attention de l’assemblée et des internautes, c’est le père du jeune Abdelkader, qui portait la traditionnelle tenue bleue caractéristique des Touaregs algériens. L’image a reçu un nombre considérable de likes sur les réseaux sociaux, avec de nombreux commentaires positifs saluant l’attachement de l’étudiant à ses racines et à ses coutumes. Elle a également suscité l’admiration pour le fait qu’il exprime sa fierté envers ses parents, tout en poursuivant ses études dans l’une des universités les plus prestigieuses de Grande-Bretagne.

Pour certains, Badjouda Abdelkader incarne l’idée que l’éducation et la culture peuvent coexister harmonieusement, renforçant ainsi le respect des racines culturelles tout en embrassant les opportunités offertes par une éducation de qualité à l’étranger. Un exemple inspirant pour tous les étudiants du monde.

Les tenues traditionnelles algériennes conquièrent le monde

Ces derniers mois, les influenceurs algériens se sont donnés le mot pour représenter à leur manière le patrimoine culturel algérien à l’étranger. Les instagrammeuses Nahla TV et Maya Redjil ont ouvert le bal en posant toutes deux dans des lieux phares du tourisme, au Moyen-Orient et en Turquie, vêtues de tenues emblématiques de la culture algérienne.

Pour son escapade à Istanbul, Nahla TV a choisi de mettre à l’honneur le caftan algérien, ne manquant pas au passage de faire la promotion de l’habit traditionnel auprès des passants.

De son côté, Maya Redjil, instagrammeuses beauté et Lifestyle, a choisi de rendre hommage au traditionnel Karakou algérois. Maya a choisi un des lieux touristiques les plus fréquentés de Jordanie pour faire découvrir la tenue algérienne aux touristes : le site archéologique Pétra.

Vêtue d’un magnifique Karakou noir, brodé au fil doré, Maya n’hésite pas à sublimer sa tenue du fameux « Khit Errouh », bijou traditionnel algérien qui a alimenté la polémique il y a de cela quelques mois.