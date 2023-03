Londres : l’Algérienne Fella Bouti remporte un concours d’entrepreneuriat féminin

La femme algérienne est à l’honneur au mois de mars et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle brille autant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays. Fella Bouti, une jeune doctorante algérienne qui a gagné un concours sur l’entrepreneuriat féminin à Londres en est un excellent exemple. La fondatrice d’ « Ecodalle » et s’est vue récompensée pour ses efforts ce 8 mars dans la capitale britannique.

À LIRE AUSSI : L’Algérien Mekky Deffas gagne le concours de dessin Halal Qatar Festival 2023

L’Algérienne Fella Bouti gagne un prix d’entrepreneuriat féminin à Londres

Fella est originaire de Biskra, où elle a effectué ses études et décroché un doctorat en sciences de l’agriculture. Elle met ensuite son savoir-faire au service de l’entrepreneuriat, et crée sa propre entreprise de dalles écologiques appelée « Ecodalle ». Le principe repose sur le recyclage des matériaux d’agriculture ; les dalles sont fabriquées à base de résidus de culture et sont utilisées en construction et autres. Avec son idée ingénieuse et respectueuse de l’environnement, Fella remporte le premier prix du concours « Unlock her Future » organisé par le groupe britannique Bicester Collection. Le concours vise à glorifier l’entrepreneuriat féminin et les concepts ayant un impact sociéto-environnemental fort.

View this post on Instagram A post shared by The Bicester Collection (@thebicestercollection)

Ainsi et participant auprès de plus de 1000 autres femmes, Fella décroche le premier prix, au côté de 3 autres participantes issues de pays arabes également. Son projet a été félicité par le jury composé d’experts en impact social. La jeune Algérienne s’est pareillement vue récompensée pour ses efforts par les membres de la commission, et a indiqué vouloir promouvoir son idée dans son pays natal, l’Algérie.

À LIRE AUSSI : Festival du cinéma africain : un documentaire algérien primé au FESPACO 2023

Lina Nasr championne algérienne d’echecs du monde arabe en 2023

Et pour rester dans le même registre, rappelons qu’une autre figure féminine algérienne avait remporté un concours international dernièrement. Il s’agit de Lina Nasr, échéphile algérienne qui s’est largement distinguée pendant la compétition organisée au Khartoum, au Soudan.

Au côté d’une autre participante algérienne, Sabrina Latrech, Lina arrache la victoire aux compétitrices syriennes et jordaniennes, qui viennent se hisser à la seconde et troisième position respectivement. Sabrina, quant à elle, décroche la quatrième place du concours, faisant grimper 2 Algériennes dans le top 5 des échecs du monde arabe en 2023.

À LIRE AUSSI : L’Algérienne Lina Nasr remporte le championnat arabe féminin d’échecs