Algerian Coffee Stores, une caverne d’Ali Baba Algérienne à Londres

L’Algerian Coffee Stores est une boutique à thé et à café qui se trouve au cœur de Londres. Cette boutique à la renommée internationale, a été fondée par un Algérien, à la fin du 19ᵉ siècle. Elle fait désormais partie du patrimoine culturel de la Grande-Bretagne.

À Soho, un quartier réputé de la capitale Anglaise, on pourrait, durant une journée froide et brumeuse comme il y en a tant tout au long de l’année en Angleterre, croiser sur notre route une petite boutique à la façade colorée et chaleureuse. L’enseigne de cette boutique indique qu’il s’agit de l’Algerian Coffee Stores, un nom étrange , qui nous renseigne sur l’origine de ce petit commerce.

Une boutique centenaire

En effet, et comme son nom l’indique si bien, cette boutique a été fondée par un Algérien. Il s’appelait Mr. Hassan, et il avait ouvert l’Algerian Coffee Stores pour la première fois en 1887, il y a donc plus de 130. Marisa Crocetta, la tenancière actuelle, affirme qu’elle « ne sait pas grand-chose de l’histoire de cette boutique, mais une chose est sure, le propriétaire d’origine était M. Hassan, il l’a fondé en 1887″

Marisa Crocetta ajoute que Mr. Hassan, le fondateur Algérien de cette boutique, en 1887, avait pris soin de construire sa réputation dans la capitale Anglaise, jusqu’en 1929, date à laquelle il l’avait cédé à un commerçant Belge. Marisa Crocetta, précise que sa famille, en l’occurrence les Crocetta, n’ont obtenu les clés de l’Algerian Coffee Stores qu’en 1946.

Malgré que l’Algérian Coffee Stores a changé de propriétaire, elle avait néanmoins gardé son enseigne authentique qui la démarque de toutes les autres boutiques Londoniennes. La boutique est actuellement considérée comme l’un des meilleurs commerces à Thé et à Café du monde entier. C’est « une vraie caverne d’Ali Baba », déclare un habitué.

« Dans cette boutique l’on trouve du café et du thé, du thé en vrac et des grains de café, ainsi que des bonbons orientaux. On dirait qu’elle sort tout droit d’un conte oriental des mille et une nuits, et qu’elle a été transportée sur un tapis d’Aladin » ajoute le même client.

Malheureusement, outre l’enseigne de cette boutique, on n’y trouve plus rien d’Algérien, à part le poster de son fondateur, Mr. Hassan, qui demeure encore aujourd’hui accroché au mur.