Londres – Alger : Air Algérie prolonge le transfert des vols

Depuis quelques jours, la compagnie aérienne algérienne transfère ses vols Alger-Londres-Alger, de l’aéroport London-Heathrow vers celui London-Stansted.

Ce transfert ne devait durer que quelques jours pour se finir le 31 juillet 2022.

Cependant, la compagnie revient avec de nouveaux éléments. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, elle révèle devoir prolonger ce transfert de vols.

Elle informe donc ses clients, que « le transfert des vols de l’aéroport de Heathrow vers l’aéroport de Stansted continue jusqu’au 31 Aout 2022 ».

Dans la même publication, Air Algérie rappelle le programme concerné en communiquant les dates et les horaires. Les changements dus aux perturbations sont donc les suivants :

* AH2054 Alger – Londres Heathrow devient AH2354 Alger -Londres Stansted à 14h50.

* AH2055 Londres Heathrow – Alger devient AH2355 Londres Stansted -Alger à 19h00.

Pour finir, la compagnie précise aux voyageurs qu’il faut directement se diriger vers l’aéroport de Stansted.

Les raisons du transfert dévoilées par Air Algérie

Précédemment, Air Algérie avait communiqué sur d’éventuelles perturbations des vols entre Londres et Alger dès le 22 juillet. Elle avait cité comme principale cause la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow.

En effet, étant un aéroport très grand demandant beaucoup de main d’œuvre la structure se retrouve en difficulté. Le manque de main d’œuvre et de personnel s’est fait ressentir et l’aéroport ne pouvait pas faire face au flux. C’est pour cela qu’il a demandé aux différentes compagnies aériennes de ne plus vendre de billets à sa destination.

L’aéroport de Londres Heathrow avait déjà pris l’initiative de limiter le nombre de passagers à 100000 par jour le 12 juillet 2022.