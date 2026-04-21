L’OMS salue un succès « historique » : L’Algérie officialise l’élimination de cette maladie transmissible

Les efforts constants et les investissements stratégiques consentis ces dernières années par l’État commencent enfin à porter leurs fruits de manière éclatante sur la scène internationale. Cette dynamique de progrès vient de franchir un nouveau cap symbolique, illustrant la capacité du système de santé national à relever des défis de longue date.

En effet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement confirmé, ce 17 avril 2026, l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique en Algérie. Le pays rejoint ainsi le cercle restreint des nations ayant éradiqué cette cause majeure de cécité.

L’annonce a été rendue publique ce mardi par le ministère de la Santé. Il s’agit de la quatrième maladie transmissible dont l’Algérie parvient à se débarrasser, confirmant l’efficacité de ses politiques de prévention.

Élimination du trachome en Algérie : l’OMS officialise ce succès historique

Dans un message officiel adressé au Pr. Mohamed Seddik Aït Messaoudene, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a tenu à saluer la portée de cet accomplissement : « Je félicite chaleureusement le Gouvernement algérien pour ce succès historique ».

« L’élimination d’une maladie comme le trachome est un grand succès pour la santé publique, qui a nécessité des efforts et un dévouement au long cours », a-t-il déclaré.

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Le trachome, causé par la bactérie Chlamydia trachomatis, est la principale cause infectieuse de cécité dans le monde. Pour l’Algérie, cette certification internationale prouve que les standards les plus exigeants en matière de soins et de conditions de vie ont été atteints.

Santé publique : comment l’Algérie a réussi à éradiquer le trachome ?

Le Pr. Mohamed Seddik Aït Messaoudene a tenu à féliciter les experts du comité national de lutte contre le trachome ainsi que l’ensemble des professionnels de santé mobilisés sur tout le territoire. Cette victoire est le résultat d’une coordination multisectorielle et d’un engagement durable de l’État.

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En rejoignant ce groupe limité de pays leaders, l’Algérie réaffirme sa position sur la scène sanitaire internationale et s’engage à maintenir ces acquis pour protéger les générations futures contre les maladies évitables.

Trachome dans le monde : progrès et défis pour éliminer la principale cause de cécité

Bien que l’Algérie célèbre cette victoire, le trachome demeure, à l’échelle mondiale, la principale cause de cécité d’origine infectieuse. Son éradication nécessite une coordination multisectorielle rigoureuse, incluant l’accès à l’eau potable et l’amélioration des conditions d’hygiène.

Cette reconnaissance internationale vient couronner l’engagement stratégique de l’Algérie en faveur de la santé de ses citoyens et marque une avancée majeure vers les objectifs de développement durable à l’horizon 2030.