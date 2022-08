L’OMS désigne un scientifique algérien au sein d’un groupe consultatif

Les compétences algériennes se distinguent de plus en plus dans le monde. De nombreux chercheurs et scientifiques algériens arrivent à décrocher de prestigieux postes dans les grandes institutions scientifiques. À l’image de Taha Merghoub, un autre chercheur algérien se distingue.

L’institut Pasteur à Alger a partagé, aujourd’hui, la nouvelle de la désignation de l’un de ses scientifiques parmi les membres d’un groupe consultatif technique appartenant à l’organisation mondiale de la santé, et ce, dans le domaine de la biosécurité.

Le Dr Hachid Aissam membre du groupe consultatif technique de l’OMS dans le domaine de la biosécurité

En effet, par un communiqué rendu public sur son site officiel, l’institut Pasteur a fait savoir que, suite à un appel public à experts lancé par l’OMS. Cette dernière vise par le biais de cet appel à sélectionner ses membres de différents pays. En Algérie, c’est le Dr Hachid Aissam qui est retenu comme membre du groupe consultatif technique dans le domaine de la biosécurité.

La biosécurité représente l’un des axes fondamentaux du top management de l’institut Pasteur d’Algérie, a fait savoir ce dernier. En intégrant ce groupe consultatif, le Dr Hachid Aissam, Chef du Laboratoire des Arbovirus et Virus Émergents, déploiera ses compétences pour fournir à l’OMS des conseils et des recommandations, et ce dans plusieurs domaines, notamment techniques, scientifiques et bien évidemment dans la sécurité biologique.

Dans ce même sillage, l’institut Pasteur d’Algérie rappelle dans son communiqué que plusieurs actions ont été entreprises dans le domaine de la sécurité et la sûreté biologique. Parmi celles- là, un guide pratique sur la sécurité biologique en laboratoire, qui est le fruit d’une collaboration réussie entre l’OMS et l’institut Pasteur D’Algérie.