La 10ᵉ édition du festival Africlap de Toulouse a eu lieu le 9 novembre dernier et a permis de récompenser les meilleures réalisations dans plusieurs domaines. Une nouvelle fois, le cinéma algérien s’est distingué en France en remportant un nouveau prix.

Lors de cette édition anniversaire, le festival Africlap a proposé plusieurs projections de films, souvent inédits. L’évènement comprend également une cérémonie de remise des prix, dans laquelle a été décerné un prix au réalisateur algérien Kamel Azouz.

Nouvelle distinction pour le cinéma algérien en France

Dans le but d’effacer les barrières culturelles, pour toucher l’humanité et la sensibilité des spectateurs, plus de 43 films, de fictions, longs métrages et documentaires, ont été projetés lors de ce festival et plusieurs autres ont été récompensées.

En effet, la mention spéciale du grand prix Kilimandjaro Documentaire de cette 10ᵉ édition du festival Africlap de Toulouse a été décernée au film documentaire « L’olivier sauvage » du réalisateur algérien Kamel Azouz lors de cet événement.

Le jury de ce festival, présidé par le maitre de conférences de l’université de Bordeaux Rafaél Lucas, a assuré être touché par cette œuvre, qui se distingue par sa construction narrative, mais aussi par ses qualités techniques et artistiques.

Pour rappel, « l’olivier sauvage » de Kamel Azouz est un documentaire de 86 minutes, qui retrace l’histoire de vie de Méziane Azaïche, un jeune Algérien qui débarque à l’âge de 23 ans sans un sou à Paris. Passionné des arts et de la musique et aimant la fête, il devient alors, quelques années plus tard, le créateur d’un lieu de production mythique pour des artistes de renom.

Lors de la sixième édition du festival national de la littérature et du cinéma de la femme de Saïda, en mois de septembre dernier, le film de Kamel Azouz a séduit les spectateurs algériens.

