L’OLED LG 2025 obtient des certifications écologiques pour sa durabilité et son design avancé

LG Electronics (LG) confirme une nouvelle fois son engagement envers le développement durable, en obtenant des certifications écologiques internationales pour ses téléviseurs OLED 2025. Ces distinctions renforcent la stratégie de l’entreprise qui allie innovation produit et responsabilité environnementale, dans l’optique de bâtir un avenir plus durable.

Pour la cinquième année consécutive, les téléviseurs LG OLED evo se voient attribuer les certifications « Reducing CO2 » et « Measured CO2 » par la Carbon Trust, un organisme mondial de conseil en matière de climat, engagé pour un futur neutre en carbone. Ces labels évaluent l’impact environnemental d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis sa fabrication et sa distribution jusqu’à son utilisation et son élimination.

Durabilité, légèreté et réduction des émissions : les OLED 2025 de LG montrent l’exemple

Les téléviseurs LG OLED tirent leur épingle du jeu dans ces évaluations rigoureuses grâce à leur technologie auto-émettrice, qui élimine le besoin de rétroéclairage. Cela permet de réduire à la fois le nombre de composants utilisés et la quantité globale de matériaux nécessaires.

LG intègre également dans ses écrans des matériaux en fibres composites ultralégères, diminuant ainsi le poids de l’appareil et la part de plastique utilisé. À titre d’exemple, le téléviseur LG OLED evo 65 pouces pèse 20 % de moins qu’un modèle LCD classique de taille équivalente, tout en utilisant 60 % de plastique en moins.

Grâce à ces choix technologiques, LG prévoit de réduire sa consommation de plastique d’environ 16 000 tonnes en 2025 pour la fabrication de ses téléviseurs OLED, par rapport à un volume équivalent de modèles LCD.

L’entreprise estime également pouvoir abaisser ses émissions de CO₂ de 84 000 tonnes, au niveau de la production et du transport — une réduction équivalente à la quantité de CO₂ absorbée chaque année par une forêt de pins âgée de 30 ans couvrant 11 000 terrains de football.

Les OLED de LG obtiennent la certification Intertek pour leur éco-conception avancée

Nouvelle distinction pour cette année : les derniers téléviseurs OLED signés LG ont reçu la certification Resource Efficiency d’Intertek, un organisme de test et de certification reconnu mondialement.

Cette labellisation fait suite à une évaluation rigoureuse de plusieurs critères clés, notamment l’efficacité dans l’utilisation des matériaux (avec un accent sur la recyclabilité, la réduction des substances nocives et la facilité de réparation), la performance énergétique et l’intégration de plastiques recyclés.

En répondant à ces exigences élevées, LG voit une nouvelle fois son engagement en faveur d’une production plus durable officiellement reconnu, soulignant sa volonté d’allier design innovant et respect de l’environnement.

En 2024, LG a déjà franchi un cap important en intégrant environ 30 % de plastique recyclé dans la fabrication de ses téléviseurs, soit près de 6 300 tonnes de plastique réutilisé. En 2025, la marque prévoit de pousser cette initiative encore plus loin, avec un objectif de 50 % de plastique recyclé, représentant environ 7 700 tonnes de plastique recyclé chaque année.

« Fortement engagée en matière de durabilité, la gamme de téléviseurs LG OLED offre une qualité d’image exceptionnelle et des fonctionnalités avancées d’IA, tout en adoptant un design écoresponsable », a déclaré Baik Seon-pill, responsable de la division planification des produits chez LG Media Solution Company. « Innovation et responsabilité environnementale vont de pair, et nous restons pleinement mobilisés pour protéger la planète tout en contribuant à améliorer la qualité de vie de chacun. »

À propos de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) est un acteur majeur et innovant dans les secteurs des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes de télévision intelligente.

Reconnue pour repousser les limites de l’expérience utilisateur, la société MS transforme le divertissement à domicile grâce à ses téléviseurs OLED de pointe – réputés pour leur noir absolu et la fidélité de leurs couleurs – ainsi qu’avec ses téléviseurs haut de gamme QNED LCD, tous propulsés par la plateforme intelligente webOS, entièrement personnalisée.

En parallèle, LG MS développe des solutions avancées dans le domaine des technologies de l’information, incluant des moniteurs gaming, des écrans professionnels, des ordinateurs portables, des projecteurs, des dispositifs cloud et des écrans médicaux.

L’entreprise propose également une large gamme de solutions de signalisation, telles que des écrans Micro LED, de la signalisation numérique, des écrans pour l’hôtellerie, ainsi que des logiciels de signalisation performants, conçus pour optimiser la productivité de ses clients tout en leur apportant une valeur ajoutée concrète. Pour découvrir les dernières actualités de LG, rendez-vous sur le site : www.LGnewsroom.com.