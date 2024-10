Loin des sentiers battus : une ville algérienne parmi les 13 destinations à découvrir absolument

La destination Algérie regorge d’endroits méconnus et hors des sentiers battus qui attirent de plus en plus de voyageurs audacieux. D’ailleurs, le magazine de voyages de luxe, Condé Nast Traveler, a dressé une liste de 13 joyaux cachés du tourisme mondial, une ville algérienne en fait partie.

Si l’été est déjà derrière nous, le magazine estime qu’il n’est jamais trop tard de faire ses valises et de partir à la conquête du monde. Pour ce faire, il dévoile une liste de 13 destinations, sous-estimées ou dont on a très peu entendu parler, mais qui méritent d’être admirées.

Joyaux cachés du tourisme mondial : Ghardaïa en fait partie

De l’Allemagne à la Chine en passant par l’Espagne et l’Algérie, Condé Nast Traveler conseille à ses lecteurs de reconsidérer leurs plans de voyages et de partir à la découverte de l’un des 13 joyaux cachés du tourisme mondial, cités dans cette liste.

Parmi ces destinations, Condé Nast Traveler suggère de se rendre dans la ville de Ghardaïa au sud de l’Algérie. Un endroit connu pour son architecture particulière et ses maisons construites en argile, un endroit magnifique qui mérite d’être admiré selon le magazine de voyages de luxe.

« Dans le désert du Sahara, sur la rive gauche de l’oued Mzab, se trouve Ghardaïa, une ville qui remonte au XIe siècle. Elle a été conçue autour d’une grotte que l’on disait habitée par Daïa, une sainte femme« , raconte le magazine.

Pour rappel, selon la légende, Ghardaïa signifie « grotte de Daia » notamment « Ghar Daia ». On raconte qu’une jeune femme portant le prénom de Daia vivait seule dans la région.

13 destinations méconnues à découvrir absolument

En plus de la ville de Ghardaïa, Condé Nast Traveler suggère 12 autres destinations pour des voyages loin des foules de touristes. À commencer par la ville d’Eger en Hongrie, en passant par Goslar en Allemagne et la ville de Deia à Majorque en Espagne.

Le magazine invite, par ailleurs, ses lecteurs à tenter l’aventure d’un séjour à Lijiang en Chine et Procida en Italie. Toujours en Europe, les voyageurs à la recherche d’une destination unique pourront, aussi, découvrir la ville de Schiedam aux Pays-Bas et l’île de Symi en Grèce.

Par ailleurs, cette liste des joyaux cachés du tourisme mondial se poursuit par Nagano au Japon, Ashland en Oregon, Orvieto en Italie, Cajamarca au Pérou et Swakopmund en Namibie.

