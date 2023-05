Loi sur l’immigration en France : la tension monte dans plusieurs villes de l’Hexagone

Le projet de loi sur l’immigration est loin de faire l’unanimité en France. Si les partisans de Droite accueillent à bras ouverts l’initiative, une réticence se fait ressentir du côté du reste de la population quant à la mise en place de cette loi.

Et si la majorité n’exprime pas ses opinions politiques ouvertement, d’autres en revanche revendiquent clairement leur opposition au projet présenté par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Des manifestations ont notamment été organisées dans plusieurs villes de France ce samedi pour protester contre la loi.

Le projet de loi sur l’immigration reporté à l’automne, révolte des opposants

Dans le cadre du contexte politique tendu qui s’est installé en France au cours des dernières semaines, Elizabeth Borne, la première ministre, a repoussé à l’automne l’examen de loi sur l’immigration. Cette dernière a en effet estimé que « ce n'[était] pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays ».

Suite à ça, de nombreux protestants se sont mobilisés aux quatre coins de la France pour manifester contre cette loi, jugée « répressive ». Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes françaises, scandant des slogans appelant à l’abandon du projet.

« Non à la loi Darmanin. Contre la répression, l’enfermement et les expulsions, pour une politique migratoire d’accueil, régularisez » pouvait-on lire et entendre dans les rues de Paris, de Marseille, de Nîmes et même de Rennes.

Immigration en France : Macron veut accélérer le processus d’expulsion des sans papiers

Le report du projet de loi n’a pas été le seul élément instigateur de ces manifestations. Emmanuel Macron a appelé à durcir les lois pour accélérer le renvoi des immigrants clandestins dernièrement. Quelques jours plus tard, une opération d’expulsion des sans papiers a été lancée à Mayotte.

L’opération « Wuambushu » vise à lutter contre la délinquance et l’immigration clandestine sur l’ile, selon les autorités. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes français ont été mobilisés sur place pour renvoyer les immigrants en situation irrégulière. Pour certains, les évènements de Wuambushu et le projet de loi sur l’immigration sont liés.

Le président français a également invité les parties concernées à accélérer le processus d’intégration des travailleurs étrangers dans les secteurs en pénurie de main d’œuvre. Lors d’une apparition publique récente, ce dernier a annoncé vouloir « une loi efficace et juste » regroupée dans un « seul texte » en ce qui concerne le projet Darmanin.