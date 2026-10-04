Loi de finances 2027 : hausses de salaires actées en Conseil des ministres

Deux annonces lourdes de conséquences sont sorties du Conseil des ministres réuni ce dimanche 4 octobre sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune. Le texte budgétaire de l’année prochaine a reçu le feu vert de l’exécutif. À l’intérieur, on retrouve les revalorisations attendues des traitements et des pensions. Dans la foulée, le chef de l’État a exigé que les travaux de la voie ferrée reliant Laghouat au Grand Sud débutent sans délai.

La loi de finances 2027 intègre les hausses de salaires

Le projet de loi de finances 2027 a été approuvé par les membres du gouvernement réunis autour du président de la République. Point central de ce texte : il prévoit noir sur blanc l’inscription des augmentations de traitements et de rémunérations. De plus, cette confirmation budgétaire donne force de loi à un engagement répété par le chef de l’État.

Ce passage devant le Conseil des ministres constituait l’ultime étape avant l’examen parlementaire. Fin septembre, l’équipe dirigée par le Premier ministre Seifi Gharib avait déjà planché sur le document lors d’une séance de travail. Par ailleurs, les grands axes du PLF 2027 présentés par le gouvernement plaçaient déjà la préservation du pouvoir d’achat au rang de priorité absolue.

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Le chantier ferroviaire vers Tamanrasset démarre sans attendre

Second volet de cette réunion : Abdelmadjid Tebboune a ordonné le démarrage immédiat des différents tronçons de la voie ferrée qui partira de Laghouat pour rejoindre Tamanrasset. Celle-ci desservira successivement Ghardaïa, El Meniaâ et In Salah. L’instruction est claire, aucun délai supplémentaire n’est toléré.

Le tracé n’est pas nouveau dans les priorités présidentielles. En avril dernier, le chef de l’État avait déjà fixé l’horizon 2028 pour la ligne Alger-Tamanrasset. Il la qualifiait alors de chantier du siècle. De plus, cette ligne ferroviaire doit briser l’isolement des wilayas sahariennes et les raccorder au réseau national.

Au-delà du transport de voyageurs, l’enjeu est commercial et logistique. Relier le Grand Sud aux ports et aux bassins industriels du Nord ouvre des perspectives pour les échanges avec les pays sahéliens et pour l’acheminement des productions minières.

La BAD finance la ligne saharienne

Troisième importante décision actée lors de cette séance : le montage financier du projet passe par la Banque africaine de développement. En outre, l’institution panafricaine accompagnera la réalisation de cette infrastructure. Ce choix allège la pression sur les deniers publics.

Recourir à un bailleur multilatéral pour un chantier de cette ampleur traduit aussi une volonté de crédibiliser le projet auprès des partenaires extérieurs. Par ailleurs, l’infrastructure ferroviaire algérienne figure parmi les dossiers que la présidence suit de très près. Cela s’est déjà vu lors du raccordement des zones industrielles à la ligne minière Béchar-Tindouf examiné en juin.

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