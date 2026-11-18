L’Assemblée populaire nationale a adopté lundi la loi de finances 2027, avec l’article qui inquiétait les automobilistes. Le gouvernement pourra réviser les prix des carburants sans repasser devant les députés. Une hausse est-elle pour autant décidée ? Ce que dit le texte voté, ce qu’a promis le gouvernement et ce qui reste à venir.

Prix des carburants : ce que les députés ont finalement voté

L’Assemblée populaire nationale a adopté à la majorité le projet de loi de finances 2027, le lundi 16 novembre. La séance plénière, présidée par Khalida Boufedeche, réunissait 301 des 407 députés. Le MSP, qui compte 43 élus, a voté contre le texte, et le PT, qui en compte trois, s’est abstenu.

L’article 218, qui concentrait les inquiétudes, figure bien dans le texte adopté. Il prévoit que les prix des carburants peuvent être révisés, « en cas de besoin », par les autorités concernées. Les députés ont seulement ajouté la précision « conformément à la législation en vigueur ».

Le texte ne fixe aucun nouveau prix, ni aucun calendrier. Il ne précise pas non plus quelles autorités décideront, ni selon quelle procédure. Il donne en revanche une base légale explicite à une future révision des prix.

Pourquoi la commission des finances a-t-elle changé d’avis ?

La commission des finances avait d’abord proposé un garde-fou : soumettre toute révision des prix à l’accord préalable du Parlement. Elle voulait ainsi renforcer la transparence et protéger le pouvoir d’achat. Elle a ensuite renoncé à cet amendement, comme le détaillait notre article sur la décision de la commission des finances.

Présidée par Abdelhafid Brima, la commission a examiné les amendements le 10 novembre, avec des représentants du ministère des Finances. Elle a justifié son revirement par la hausse continue des coûts de production. Selon elle, une révision pourrait devenir nécessaire pour préserver l’équilibre financier du raffinage et de la distribution, sans toucher au soutien de l’État.

Les députés de l’opposition, qui voulaient supprimer ou encadrer l’article, n’ont pas obtenu gain de cause. Un autre amendement proposait de plafonner une éventuelle hausse à 2 %, en l’indexant sur le prix du baril. Son auteur l’a retiré après les explications de la commission.

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Le prix de l’essence va-t-il augmenter en 2027 ?

Le vote de l’article 218 ne signifie pas une hausse immédiate à la pompe. Le ministre de l’Énergie a affirmé que le gouvernement ne prévoit pas, à ce stade, d’augmenter les prix des carburants en 2027. Notre article sur la position du ministre de l’Énergie revenait sur ses déclarations devant les députés.

Le ministre des Finances s’est, lui, dit surpris par l’ampleur des réactions suscitées par cette disposition. Le gouvernement la présente comme une souplesse réglementaire, et non comme une décision déjà prise. Il rappelle que l’État applique l’une des politiques de prix des carburants les plus stables au monde.

Le texte laisse toutefois la porte ouverte pour l’avenir. Une révision resterait possible en cours d’année, sans nouveau vote du Parlement. Elle dépendra de l’évolution des coûts de production et de la situation des finances publiques.

Budget 2027 : pourquoi l’État a besoin de marges

Le contexte budgétaire explique une partie du débat. La loi de finances 2027 prévoit 9 251,1 milliards de dinars de recettes, pour 17 882,6 milliards de crédits de paiement. L’écart atteint ainsi 8 631,5 milliards de dinars, d’après nos calculs.

La fiscalité pétrolière est estimée à 2 652 milliards de dinars, et la croissance du PIB à 4,2 %. La valeur ajoutée des hydrocarbures devrait, elle, reculer de 1 % en 2027. La récente baisse du pétrole a encore rappelé cette fragilité, comme l’expliquait notre article sur l’impact de la baisse du Brent pour l’Algérie.

Pour les détracteurs du texte, ce contexte explique la volonté du gouvernement de se donner de la marge sur les prix de l’énergie. Le gouvernement répond que le soutien public aux carburants reste une priorité. Les subventions maintiennent en effet les prix algériens parmi les plus bas de la région.

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Pourquoi les automobilistes restent méfiants

Les Algériens gardent en mémoire la hausse appliquée le 1er janvier 2026, sans annonce préalable. Les automobilistes avaient découvert les nouveaux prix à la pompe, comme le racontait notre article sur la hausse surprise du 1er janvier 2026. L’essence sans plomb était passée de 45,62 à 47 dinars le litre, le gasoil de 29,01 à 31 dinars et le GPL carburant de 9 à 12 dinars.

Le carburant pèse sur l’ensemble de l’économie : transport, marchandises, services. Le parti Jil Jadid a averti qu’une révision toucherait d’abord les ménages modestes et les habitants des zones rurales et montagneuses. Il réclame des garanties de transparence, d’information et de contrôle parlementaire.

Supprimer l’article 218 aurait-il empêché une hausse ?

Pas nécessairement. La hausse du 1er janvier 2026 n’est pas passée par une loi de finances. L’Autorité de régulation des hydrocarbures l’a décidée en appliquant un décret de février 2021, qui fixe la méthode de calcul des prix des carburants.

La suppression de l’article n’aurait donc pas, à elle seule, empêché une nouvelle révision des prix. Le vrai débat porte surtout sur la transparence et sur le rôle du Parlement. Avec le texte voté, les députés ne seront pas appelés à se prononcer avant une éventuelle hausse.

Loi de finances 2027 : quelles sont les prochaines étapes ?

Le texte doit encore être examiné par le Conseil de la nation, la seconde chambre du Parlement. Il sera ensuite promulgué, puis publié au Journal officiel. La loi de finances entre en principe en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

Les députés ont aussi adopté l’article sur le renouvellement à distance du passeport biométrique pour les Algériens de l’étranger. Il prévoit une hausse du timbre de 500 dinars pour un adulte, et jusqu’à 1 000 dinars en cas de perte ou pour un passeport de 48 pages. Notre article sur les tarifs du passeport algérien à l’étranger détaillait le système actuel.

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