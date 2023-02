Loi d’immigration – France : quels sont les métiers en tension ?

La nouvelle loi d’immigration en France a été présentée ce mercredi lors du conseil des ministres. En effet, ce projet qui demande le durcissement des mesures d’applications des obligations de quitter le territoire français, veut aussi la facilitation de l’intégration et la régularisation des travailleurs étrangers, par le biais de l’instauration d’un nouveau titre de séjour « métier en tension ».

Cependant, cette nouvelle loi de Darmanin a été vivement critiquée et accusée de vouloir régulariser massivement les étrangers en situation irrégulière en France. Par exemple, Marine Le Pen considère que la création de ce nouveau titre de séjour revient à lancer « un appel d’air » pour une immigration clandestine nouvelle, a-t-elle déclaré à FranceInfo. Pour elle, il s’agit d’une mesure qui reste incohérente et qui conditionne l’obtention de ce nouveau titre de séjour à 3 ans de présence en France et 8 mois d’emploi.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur français, a précédemment annoncé qu’il est prêt à discuter de l’instauration de quotas pour cadrer cette régularisation. De son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fait savoir que cette régularisation concerne des milliers et des dizaines de milliers de sans papiers en France.

Nouveau titre de séjour en France : quels sont les métiers qui pourront être concernés ?

Olivier Dussopt a également déjà annoncé des concertations avec les partenaires sociaux pour réviser la liste des métiers en tentions en France, début 2023. Cette dernière a été créée par le gouvernement français en 2008, mais a été actualisé en 2021.

Cette liste fait état de nombreux métiers dans plusieurs domaines d’activités. Notamment dans le bâtiment et les travaux publics, pour des métiers comme charpentier, maçon, géomètre… ou encore le secteur de la Santé, pour les infirmiers, les aides soignants, les professionnels paramédicaux…

Par ailleurs, selon la dernière étude « Besoins en main d’œuvre » de Pôle emploi, certains métiers enregistrent particulièrement un besoin en main d’œuvre. Selon cette enquête, 85 % des employeurs peinent à recruter des profils dans les métiers d’aides à domiciles et d’aides ménagères.

Conformément à la même étude, le métier d’infirmier se place en 2e position (81%) des professions qui connaissent les plus fortes tensions en matière de recrutement. À cette liste s’ajoute les conducteurs de transport en commun, les chefs cuisiniers dans le secteur de la restauration, les plombiers chauffagistes. Mais aussi, les assistantes maternelles.

