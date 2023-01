Loi d’immigration – France : Darmanin prêt à discuter de quotas

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin se prépare pour présenter sa nouvelle loi d’immigration, le mercredi prochain. Le texte, baptisé « Pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », se décline en 25 articles, qui prévoit l’expulsion des délinquants étrangers, mais aussi l’instauration d’un nouveau titre de séjour pour les métiers en tension.

Fortement accusé de vouloir régulariser massivement les sans papiers étrangers en France, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, se dit prêt pour discuter de l’instauration des quotas pour cadrer cette régularisation. Il s’agit de ce qu’a annoncé dans un entretien accordé pour Le Parisien, le dimanche 29 janvier dernier.

Darmanin prêt à discuter de l’instauration de quotas pour la régularisation des sans-papiers

En France, nombreux sont ceux qui se sont opposés à cette nouvelle loi de l’immigration, dont les Républicains. En effet, suite à l’annonce des principaux axes de cette nouvelle loi de Darmanin, Les Républicains ont directement montré leur opposition à ce nouveau projet de loi.

➡️ Titres de séjour : +17%

➡️ Régularisations : +8%

➡️ Immigration économique : +45%

➡️ Immigration étudiante : +22,8%

❌ La politique migratoire du gouvernement est une Bérézina ! Lire le communiqué de notre président @ECiotti ➜ https://t.co/zJPYCZzDYk pic.twitter.com/RSjDA9bkkp — les Républicains (@lesRepublicains) January 27, 2023

Le 18 janvier dernier, leur président Éric Ciotti a fait savoir que le texte de cette loi « fait sembler d’imposer des mesures plus fermes ». Mais pour Éric Ciotti, ces dernières restent insuffisantes. Il a également fait savoir que son parti travaille sur « des contre-propositions ». Notamment, en ce qui concerne l’instauration de quotas et d’un système à point, mais aussi la réduction de l’immigration étudiante et familiale.

Par ailleurs, dans son entretien avec Le Parisien, Darmanin se dit prêt à discuter et à tendre la main pour parler des quotas permettant la limitation de ces régularisations. En effet, Gérald Darmanin a fait savoir que les craintes des LR sont liées à l’instauration du nouveau titre de séjour, « métier en tension ». Or, ce dernier n’est accordé qu’après avoir achevé trois ans sur le territoire français. Darmanin confirme également que le titre de séjour métier en tension n’est valable que pour une durée d’un an, « qui n’ouvre pas droit au regroupement familial » a-t-il expliqué.

