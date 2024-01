Loi d’immigration en France : des milliers de manifestants pour demander son retrait

Des milliers de citoyens français ont récemment exprimé leur opposition à la loi immigration, votée le 19 décembre dernier, à travers des manifestations dans plusieurs villes du pays. Ces protestations visent à obtenir le retrait total du texte avant la décision prévue du Conseil constitutionnel le 25 janvier.

En effet, le dimanche 14 janvier, Paris a été le théâtre d’une manifestation massive où plusieurs milliers de personnes ont bravé le froid pour exprimer leur mécontentement. Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Loi immigration, loi raciste. On n’en veut pas, on la combat », dénonçant ainsi le caractère discriminatoire du texte.

Mariama Sidibé, porte-parole du collectif de sans-papiers de Paris, a affirmé : « Nous demandons le retrait pur et simple de la loi. Nous sommes venus en France pour travailler, nous ne sommes pas des délinquants. » Ces voix représentent un appel pressant à l’abolition de la loi, soulignant son impact sur la précarité et la criminalisation des immigrés.

Aboubacar Dembélé, membre du collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine, ajoute : « C’est une loi raciste, faite pour nous maintenir dans la précarité et nous criminaliser, cette mobilisation n’est qu’un début. » Ces témoignages reflètent les préoccupations profondes des manifestants face aux conséquences perçues de la loi.

Une contestation plurielle contre cette loi

Par ailleurs, plus de 400 collectifs, associations, syndicats et partis politiques ont appelé à manifester contre la loi, soulignant les similitudes perçues avec les idées de l’extrême droite. Les critiques s’expriment également à l’encontre du ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, accusé d’appliquer un programme similaire à celui de l’extrême droite.

Marc Cecome, ancien mécanicien dans les transports publics, exprime son indignation en déclarant : « Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin nous dit que ce texte serait nécessaire pour nous protéger de l’extrême droite. Mais alors, pour ne pas avoir Marine Le Pen, il applique le programme de Marine Le Pen, c’est insensé. »

Adopté de manière controversée le 19 décembre, le texte restreint divers aspects, notamment le versement des prestations sociales pour les étrangers, l’instauration de quotas migratoires, la remise en question de l’automaticité du droit du sol et le rétablissement d’un « délit de séjour irrégulier ». Les manifestants réclament le retrait total de la loi, minimisant l’impact anticipé de la décision du Conseil constitutionnel.

Denis Godard, un responsable de la Marche des solidarités, commente : « On n’attend rien de la décision du Conseil constitutionnel : il va sans doute enlever certains articles, mais nous, on demande le retrait total. »

Loi « immigration » : plusieurs rassemblements en France pour réclamer son « retrait total » https://t.co/qrKTBbEIK6 — Le Monde (@lemondefr) January 14, 2024

Des protestations à l’échelle nationale

Les manifestations ne se limitent pas à Paris, avec des mobilisations significatives à Marseille, Bordeaux, Lyon et d’autres régions de la France. Les chiffres varient, mais l’ampleur des rassemblements atteste de l’unité des citoyens contre la loi immigration.

En anticipation de la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier, plus de 200 personnalités ont lancé un nouvel appel à manifester le 21 janvier. Cette mobilisation croissante reflète l’inquiétude persistante au sein de la population face aux implications de la loi immigration.

La contestation contre la loi immigration en France prend de l’ampleur, rassemblant des milliers de citoyens à travers le pays. Les manifestants exigent le retrait total du texte, arguant qu’il porte atteinte aux droits fondamentaux et alimente la précarité des immigrés. Alors que la décision du Conseil constitutionnel approche, l’opposition reste ferme, soulignant la nécessité de repenser les politiques migratoires pour un impact plus inclusif et équitable.