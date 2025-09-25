Loi de finances 2026 : les grandes lignes examinées par l’Exécutif

Le Premier ministre, Saïfi Ghrib, a présidé, au Palais du Gouvernement, une importante réunion consacrée à la définition de la méthodologie pratique pour la mise en œuvre des instructions données par le président de la République lors du Conseil des ministres du 21 septembre 2025.

Cette rencontre a permis de fixer les priorités stratégiques de l’action gouvernementale pour la période à venir, avec un accent particulier mis sur l’efficacité, la rapidité et le travail de terrain. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les membres de l’exécutif afin de garantir une mise en œuvre cohérente et harmonieuse des politiques publiques.

🟢À LIRE AUSSI : AG de l’ONU : Attaf multiplie les rencontres diplomatiques à New York

Conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement a adopté une nouvelle méthodologie pour l’élaboration des plans d’action sectoriels. Ces derniers devront être clairs, mesurables et orientés vers des résultats concrets, notamment en matière de développement économique, d’amélioration du cadre social et de soutien à l’investissement productif.

Examen du projet de loi de finances 2026

La réunion a également été l’occasion de lancer l’étude du projet préliminaire de loi de finances pour l’année 2026. Le gouvernement a passé en revue la situation économique générale du pays, les perspectives de croissance nationale ainsi que les principaux paramètres macroéconomiques et budgétaires.

🟢À LIRE AUSSI : Conformité GAFI : l’Algérie parie sur un accord inédit entre la DGSN et la CTRF

Dans ce cadre, le projet de budget de l’État pour 2026 a été discuté, avec une attention particulière portée aux mesures destinées à :

encourager l’investissement,

promouvoir les exportations hors hydrocarbures,

renforcer la prise en charge des besoins sociaux et économiques des citoyens.

Une gestion optimisée des ressources

Le Premier ministre a rappelé que la réussite de cette stratégie repose sur une mobilisation optimale des ressources publiques disponibles et sur leur utilisation efficace. L’objectif est de garantir un parcours de croissance durable et équilibré, capable de répondre aux aspirations sociales tout en assurant la stabilité économique du pays.

🟢À LIRE AUSSI : La Chine met 1,6 milliard $ sur la table pour un projet géant en Algérie

En clôturant la réunion, Saïfi Ghrib a souligné que la mise en œuvre de ces orientations constituera une étape clé dans la consolidation du nouveau modèle de développement national, axé sur la diversification de l’économie, la justice sociale et la performance institutionnelle.