Loi de finances 2025 : les mesures fiscales dévoilées par la direction générale des impôt

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé les grandes lignes de la Loi de finances 2025, mettant en avant un ensemble de mesures fiscales visant à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, dynamiser l’investissement économique et promouvoir l’équité fiscale. Ce texte s’inscrit dans une démarche globale de soutien à l’économie nationale, en articulant ses réformes autour de cinq axes majeurs.

Face à la hausse du coût de la vie, la préservation du pouvoir d’achat occupe une place centrale dans cette loi. Parmi les dispositions phares, on retrouve une exonération temporaire de la TVA sur l’importation des viandes blanches congelées jusqu’à fin 2025.

De plus, cette exonération est étendue à des produits essentiels tels que les légumineuses, le riz, les fruits et légumes frais, ainsi que les œufs et volailles produites localement. Ces allègements fiscaux visent directement à alléger les charges des ménages.

Le texte prévoit également des mesures spécifiques pour soutenir l’approvisionnement en matières premières stratégiques, comme l’huile brute et la graine de soja. Ces produits continueront de bénéficier d’exonérations de TVA et de droits de consommation interne jusqu’au 31 décembre 2025. Par ailleurs, les importations de café seront soumises à des droits de douane réduits afin de stabiliser le marché local.

Encourager l’investissement et protéger l’économie

La promotion de l’investissement, en particulier dans les secteurs innovants, constitue un autre pilier fondamental de cette loi. Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement, ou collaborent avec des start-ups et des incubateurs, bénéficieront de réductions d’impôts proportionnelles à leurs dépenses dans ces domaines. Ces incitations fiscales sont conçues pour stimuler l’innovation et favoriser un écosystème économique compétitif.

Les start-ups et les projets innovants profitent également de nombreux avantages, notamment l’exonération des droits d’enregistrement pour les acquisitions immobilières destinées à des activités industrielles. De plus, les structures labellisées comme « projets innovants » ou incubateurs se voient accorder des réductions fiscales prolongées, renforçant ainsi leur capacité à se développer.

La loi met également un accent particulier sur le développement des régions du Sud. Pour encourager les activités économiques dans ces zones, une réduction de 50 % de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est prolongée pour une durée de cinq ans. Ce dispositif vise à attirer les investisseurs dans ces régions aux vastes potentialités économiques.

Loi de finance 2025 : Renforcer l’équité fiscale et simplifier les procédures

La loi de finances 2025 apporte également des améliorations en matière de transparence fiscale et de simplification administrative. Elle réorganise le régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU) afin d’en garantir une application plus équitable. Par ailleurs, les garanties légales offertes aux contribuables soumis à des contrôles fiscaux sont renforcées, et des mesures sont prises pour encourager les paiements électroniques grâce à des incitations fiscales.

En ce qui concerne les procédures fiscales, des efforts significatifs ont été déployés pour simplifier les démarches. Les délais pour la déclaration de l’impôt sur la fortune sont prolongés de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2025, tandis que les donations entre le tuteur légal et l’enfant adopté sont désormais exonérées de droits d’enregistrement.

Stimuler des secteurs stratégiques et mobiliser les ressources fiscales

Pour dynamiser le secteur touristique, un taux réduit de TVA à 9 % continuera de s’appliquer aux services liés à l’hôtellerie, aux activités thermales, à la restauration touristique et à la location de véhicules pour le transport touristique jusqu’à fin 2027. Dans le même esprit, des mesures spécifiques soutiennent le secteur audiovisuel, notamment à travers des prélèvements dédiés au financement du développement de l’industrie cinématographique et de la presse écrite et numérique.

Enfin, dans le cadre de la mobilisation des ressources fiscales, la loi introduit des réformes ciblées, comme la révision des taxes appliquées aux activités liées au tabac, aux pierres précieuses et aux métaux précieux. Les biens immobiliers secondaires non occupés seront soumis à un impôt foncier majoré, et les tarifs des vignettes automobiles pour les véhicules de forte puissance seront augmentés.

Avec cette panoplie de mesures, la Loi de finances 2025 reflète une ambition claire : renforcer l’économie nationale tout en soutenant les citoyens et les entreprises. Ce texte traduit la volonté des autorités de conjuguer équité fiscale, attractivité économique et justice sociale.