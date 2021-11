Après l’approbation de l’APN, la loi de finances 2022 est accueillie à bras ouverts au Sénat. Sans grande surprise, les sénateurs ont adopté cette loi, aujourd’hui le 25 novembre 2021, suite à une séance plénière qui s’est tenue ce matin.

En effet, 109 sénateurs ont voté aujourd’hui « Oui » pour le projet de la nouvelle loi de finances. Aucun vote par « Non » n’a été enregistré. Aucune abstention n’a été émise non plus.

Les remerciements du premier ministre

Suite à ce vote qui a eu lieu aujourd’hui suite à une séance de la chambre haute du parlement algérien, présidé par Salah Goujil, le premier ministre, ministre des Finances, a tenu à remercier les députés et à saluer leur « sens de responsabilité ».

C’est suite au vote qui s’est soldé par l’adoption de cette loi par le Sénat, que Benabderrahmane a salué « le sens de responsabilité » et « le dialogue constructif » qui a marqué les interventions des sénateurs lors des séances consacrées à la discussion de cette loi.

Le premier ministre a également affirmé que cette nouvelle loi de finance, décriée par plusieurs acteurs politique en Algérie, prend en considération le rééquilibrage des balances fiscales et garanti le soutien de l’état aux couches fragiles de la société.

Cette loi, toujours selon le premier ministre, stimule le développement économique en Algérie, et ce, en se basant sur ce que dicte le programme du président de la république.

Il est à rappeler que cette nouvelle loi de finance a déjà été adoptée par l’APN. En effet, l’amendement a obtenu 144 oui, 71 refus et sept abstentions au sein de la chambre basse du parlement algérien.