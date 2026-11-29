Fini le temps où les exploitants semaient au gré des saisons sans tenir compte de la réalité des nappes phréatiques ni de la nature des terres. Jeudi dernier, devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), Sidali Khaldi a dévoilé les contours d’une réforme législative qui rebat les cartes de la production agricole et de la sécurité alimentaire en Algérie.

Pendant près de deux décennies, la loi n° 08-16 de 2008 a dicté les règles du monde rural algérien. Mais le climat change, les ressources en eau se raréfient et la dépendance aux importations de céréales et de semences pèse toujours sur les finances du pays.

Face à ces bouleversements, l’exécutif prépare une refonte totale de son arsenal juridique. En répondant aux questions orales des parlementaires, le ministre de l’Agriculture a détaillé le futur projet de loi d’orientation agricole et de sécurité alimentaire. Un texte élaboré sur instruction du président de la République qui forme l’ossature de la feuille de route sectorielle 2026-2027.

Une carte des sols pour orienter la sécurité alimentaire et stopper les cultures inadaptées

Le constat dressé au Parlement pointe une réalité coûteuse : la faiblesse des rendements, en particulier dans la filière céréalière, pousse de nombreux agriculteurs à changer de production chaque année par manque de rentabilité. Cette pratique désorganisée épuise les terres et gaspille l’eau. Pour y mettre un terme, le ministère s’appuie sur le vaste programme de classification des terres et d’analyses pédologiques engagé en octobre 2026.

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Les données récoltées sur le terrain serviront de socle scientifique à trois nouveaux instruments de pilotage :

Des schémas d’orientation agricole déclinés aux échelles locale, régionale et nationale.

déclinés aux échelles locale, régionale et nationale. Un fichier des potentialités foncières recensant précisément la valeur agronomique des parcelles.

recensant précisément la valeur agronomique des parcelles. Une carte de délimitation des terres agricoles destinée à sanctuariser le foncier productif.

Cette cartographie permettra d’imposer une règle simple : bannir les cultures gourmandes ou inadaptées dans les zones où le climat et les sols ne s’y prêtent pas. Comme l’a martelé Sidali Khaldi devant les députés, il s’agit désormais de « cultiver selon nos besoins, mais surtout selon les ressources hydriques disponibles, tout en tenant compte de l’environnement ».

Un Conseil national et de nouveaux leviers pour renforcer la sécurité alimentaire du pays

Au-delà du découpage agronomique, le futur texte modifie la gouvernance même du secteur. Le ministre a ainsi confirmé la création prochaine d’un Conseil national de la souveraineté alimentaire. Cette instance veillera à aligner les choix de production sur les besoins réels du marché intérieur, afin de réduire durablement la facture des importations.

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La réforme entend également moderniser les outils d’encadrement et introduire de nouvelles technologies dans les exploitations. L’article premier du projet fixe des objectifs précis. Accroître la productivité et la compétitivité des filières végétales et animales, garantir un soutien continu de l’État et consacrer les règles de la protection sociale en milieu rural. L’approche se veut participative pour favoriser l’adhésion volontaire des professionnels aux efforts publics.

Une feuille de route agricole 2026-2027 bâtie avec les acteurs du terrain

Avant son évocation à l’hémicycle de l’APN, cette architecture législative avait fait l’objet d’une première présentation officielle le 10 mars dernier lors d’une rencontre nationale. Le ministre avait alors réuni les cadres de son département, les directeurs d’instituts de recherche et de formation, ainsi que les représentants des institutions financières sous tutelle.

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Le président de la Chambre nationale de l’agriculture, le secrétaire général de l’Union nationale des agriculteurs algériens et plusieurs exploitants avaient également pris part aux débats. Cette concertation visait à exposer les justifications d’une réforme devenue nécessaire après vingt ans de mutations économiques et environnementales. Le projet de loi trace désormais la trajectoire opérationnelle du secteur agricole algérien pour la période 2026-2027.