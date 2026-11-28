Validée par les deux chambres du Parlement dans le cadre de la loi de finances, la prolongation d’une année des délais de la loi 08-15 offre un nouveau répit aux propriétaires. Mais sur le terrain, notamment dans la capitale, les blocages juridiques et le sort des bâtisses édifiées après 2008 interrogent sur l’efficacité réelle de ce énième report.

C’est une bouffée d’oxygène législative très attendue par des milliers de citoyens. Initialement introduite sous forme d’amendement au projet de loi de finances début novembre, puis adoptée par l’Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation, la prorogation des délais d’application de la loi 08-15 est désormais actée : les propriétaires de constructions inachevées ont jusqu’au 31 décembre 2027 pour déposer leurs dossiers et mettre leurs biens en conformité.

Pour les pouvoirs publics, l’objectif est clair : permettre aux retardataires d’achever des procédures administratives souvent longues et résorber enfin la pollution visuelle et urbanistique causée par les façades en briques rouges à travers le pays. Toutefois, ce délai supplémentaire de douze mois suffira-t-il à débloquer une situation enlisée depuis près de deux décennies ?

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Des chiffres qui illustrent l’ampleur du blocage à Alger

Dans les services d’urbanisme des communes de la wilaya d’Alger, le constat est sans appel : les guichets ne désemplissent pas, mais le taux de régularisation effective reste famélique.

Le véritable goulot d’étranglement n’est pas tant le manque de temps que la nature juridique des terrains sur lesquels ces habitations ont poussé.

Les bilans recueillis auprès de plusieurs communes périphériques de la capitale témoignent de l’ampleur de l’impasse :

À Rouiba , sur plus de 4 000 dossiers enregistrés, la majorité bute sur l’épineuse question de l’indivision.

, sur plus de 4 000 dossiers enregistrés, la majorité bute sur l’épineuse question de l’indivision. À Saoula , sur plus de 2 550 demandes instruites, seuls 600 propriétaires ont obtenu leur acte. Plus de 800 dossiers restent gelés faute de livret foncier, tandis que plus de 1 200 ont été purement et simplement rejetés pour empiétement sur des terres agricoles.

, sur plus de 2 550 demandes instruites, seuls 600 propriétaires ont obtenu leur acte. Plus de 800 dossiers restent gelés faute de livret foncier, tandis que plus de 1 200 ont été purement et simplement rejetés pour empiétement sur des terres agricoles. Dans la circonscription administrative de Baraki , près de 7 000 dossiers demeurent en suspens. À Sidi Moussa, à titre d’exemple, à peine 100 dossiers ont abouti sur les 1 800 déposés.

, près de 7 000 dossiers demeurent en suspens. À Sidi Moussa, à titre d’exemple, à peine 100 dossiers ont abouti sur les 1 800 déposés. À H’raoua, la majorité des 1 500 demandes se heurte à l’absence d’actes de propriété définitifs, les demandeurs ne disposant souvent que de simples décisions d’attribution ou d’actes coutumiers.

Le mur de « l’après-2008 » et la méconnaissance des procédures

Au-delà de l’indivision et des constructions illicites sur des terres agricoles inconstructibles, les techniciens des collectivités locales soulignent une méconnaissance persistante des textes.

Beaucoup de citoyens ignorent encore que la loi 08-15 ne se limite pas à la conformité architecturale du bâti — qui exige les plans d’un architecte et le raccordement aux réseaux (eau, gaz, électricité) — mais impose avant tout un assainissement complet du statut juridique de l’assiette foncière.

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Surtout, un verrou majeur continue d’exclure une grande partie du parc immobilier informel : la date butoir de 2008. La prolongation adoptée pour fin 2027 ne concerne en effet que les bâtisses érigées avant la promulgation de la loi.

Or, de nombreuses communes — de Dar El Beïda à Draria, en passant par Birkhadem ou Bordj El Kiffan — ont connu une explosion des constructions sans permis au cours des quinze dernières années.