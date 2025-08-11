Logements LPP : Le CPA lance une mesure inédite pour ses clients

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a annoncé une nouvelle opportunité pour les bénéficiaires de logements promotionnels publics (LPP) ayant obtenu un prêt immobilier de type classique.

Dans un communiqué, le CPA a déclaré : « En accord avec l’évolution de vos besoins et l’intérêt croissant pour les solutions de financement conformes aux principes de la finance islamique, le Crédit Populaire d’Algérie vous offre la possibilité de convertir le solde restant de votre prêt immobilier en un financement islamique. »

Le communiqué précise que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant de la banque à fournir des services qui répondent aux attentes de ses clients et à les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs projets.

Pour plus d’informations sur cette offre et les modalités de conversion des prêts immobiliers du format classique au format islamique, la banque invite les personnes concernées à se rapprocher de leur agence bancaire afin d’obtenir toutes les réponses à leurs questions et les clarifications nécessaires.

Conversion LPP : lancement officiel et procédure simplifiée

Attendue depuis plusieurs années, l’opération de conversion des crédits immobiliers classiques en financements conformes à la charia islamique pour les logements LPP est désormais officiellement lancée par le CPA, suscitant un engouement massif à travers le pays.

Selon Sofiane Mazari, chef du département de la finance islamique au CPA, la procédure est simple : il suffit au bénéficiaire de se rendre dans son agence, déposer une demande écrite de conversion, puis signer une nouvelle convention.

La bascule vers le financement islamique est alors immédiate, sans frais supplémentaires, sans hausse des mensualités et sans modification du prix du bien. Même les clients ayant déjà commencé le remboursement de leur prêt classique peuvent en bénéficier.

Le mécanisme retenu est celui de la location-vente avec promesse de transfert de propriété. Dans ce modèle, la banque rachète le logement au promoteur, puis le loue au client jusqu’au terme du contrat, moment où la pleine propriété lui est transférée.

Cette initiative découle d’un accord préalable signé avec l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI), qui permettait déjà aux clients ayant souscrit un prêt classique de le convertir ultérieurement, une fois l’offre islamique disponible.

Les premiers résultats sont parlants :

84 700 comptes islamiques ouverts au CPA

57,5 milliards de dinars de dépôts sur ces comptes

13,5 milliards de dinars de financements accordés, principalement pour l’immobilier et l’équipement ménager

À ce jour, le CPA reste le seul établissement bancaire autorisé à effectuer ce type de conversion pour les logements LPP, disposant des autorisations officielles requises.