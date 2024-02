Logements LPL : l’ENPI annonce une méga opération de vente dans 22 wilayas (date, prix)

L’ENPI a annoncé aujourd’hui (samedi 24 février) le lancement d’une vaste opération de vente de logements LPL dans 22 wilayas du pays, à travers son site web officiel, et ce, à partir du lundi, 26 février 2024 à 14h00.

Selon le communiqué de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (publié sur sa page Facebook), cette opération concerne des logements LPL (logements promotionnels libres) de type F3, F4 et F5 et dotés de toutes les commodités.

Ainsi, l’opération concerne les 22 wilayas suivantes : Adrar, Ouargla, Batna, Béjaïa, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Skikda, Annaba, Constantine, Oran, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El Tarf, Tipaza, Oum el bouaghi, Ain Defla, Touggourt.

🟢 À LIRE AUSSI : Belaribi annonce la date de lancement du programme AADL 3

En outre, L’ENPI précise que les citoyens qui désirent acquérir un logement LPL doivent s’inscrire en ligne sur le site www.enpi.dz, en renseignant leurs informations personnelles et en choisissant le type et le lieu du logement souhaité.

L’ENPI ajoute que les inscriptions restent ouvertes jusqu’à l’épuisement du stock disponible, et que les prix des logements varient selon la superficie, la localisation et le niveau de finition.

Logements LPL de l’ENPI : combien ça coûte ?

Pour vous aider à vous faire une idée précise sur les prix des logements LPL de l’ENPI, nous avons consulté la plus récente offre de l’entreprise de promotion immobilière. Celle-ci concerne une opération de vente de logements de type F3 et F5 dans la wilaya de Guelma.

Ces logements, qui disposent de toutes les commodités et qui se trouvent à proximité du centre-ville, des écoles, des hôpitaux et des jardins, sont proposés à la vente par l’ENPI aux prix suivants (selon la superficie et le nombre de pièces) :

logements F3 (78 m² – 85 m²) : de 9 352 200 DA (+900 millions de centimes) à 10.179.510 (+ 1 milliard de centimes) ;

de 9 352 200 DA (+900 millions de centimes) à 10.179.510 (+ 1 milliard de centimes) ; logements F5 de 114 m² : 13.728.550 DA (+ 1,3 milliard de centimes).

Des conditions de paiement facilitées

L’ENPI propose des modalités de paiement simplifiées pour ses logements. Le paiement peut s’étaler sur deux tranches, à condition de payer le montant total dans les 30 jours. Ces logements sont destinés aux personnes dont les revenus mensuels, combinés à ceux de leur conjoint, se situent entre six et douze fois le SNMG.

Par ailleurs, l’ENPI indique que cette opération s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à répondre à la demande croissante en matière de logement, à diversifier son offre immobilière et à contribuer au développement du secteur de l’habitat en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : La Douane recrute plus de 300 agents de différents grades

C’est ainsi que l’entreprise immobilière prévoit de lancer d’autres opérations de ventes de logements dans d’autres wilayas, dont Alger, Blida, Médéa, Mascara, Oran et Tlemcen.