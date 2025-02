Logements LPL : Belaribi donne ses instructions pour accélérer le programme haut-standing de l’ENPI

Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, ce lundi, au siège de son ministère, une réunion en présence du directeur général de l’Entreprise nationale de Promotion Immobilière (ENPI), Faouzi Makhtout, ainsi que des directeurs régionaux de cette entreprise.

Selon un communiqué du ministère, le directeur général de l’ENPI a présenté un exposé sur le programme de promotion immobilière libre prévu pour 2024. Ce programme, qui porte sur 5 228 unités de logement de haut standing, a déjà connu un taux de lancement de près de 70%.

Le ministre a enjoint le directeur général de l’ENPI de parachever toutes les procédures administratives et d’accélérer le rythme de réalisation.

L’exposé a également porté sur le plan d’action pour 2025, qui prévoit le lancement de 2800 logements promotionnels libres et la livraison de 4270 unités de ce même type.

Le ministre a insisté sur la nécessité de respecter les normes de qualité stipulées dans les cahiers des charges, tout en mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux de construction de fabrication locale. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’une série de réunions d’évaluation du bilan d’activité annuel pour 2024.

Belaribi annonce une plateforme numérique révolutionnaire pour les demandes de logement

Rappelons que Belaribi, a récemment dévoilé un projet ambitieux : la création d’une plateforme numérique unique dédiée aux demandes de logement. Cette initiative, qui englobera toutes les formules de logement disponibles, vise à simplifier et à rationaliser les démarches pour les citoyens, tout en garantissant une plus grande transparence dans le traitement des dossiers.

Le ministre a expliqué que cette plateforme permettra d’orienter les demandeurs vers les formules de logement les plus adaptées à leur situation sociale. « L’objectif est d’assurer plus de facilité et de crédibilité dans l’orientation des demandeurs, tout en permettant à chacun de suivre l’évolution de sa demande en toute transparence », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la diversité des formules de logement proposées répond aux besoins variés des citoyens, en fonction de leurs revenus mensuels. « Cette diversité sert l’intérêt du citoyen, en lui offrant la possibilité de choisir la formule la plus adaptée à sa situation », a-t-il ajouté.

Avec cette plateforme numérique et les nombreux projets d’infrastructures en cours, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville semble résolument tourné vers l’avenir. Ces initiatives visent non seulement à répondre aux besoins urgents en logement, mais aussi à moderniser et à simplifier les procédures administratives, tout en renforçant la transparence et l’efficacité dans la gestion des dossiers.

Le projet de plateforme numérique, en particulier, pourrait marquer un tournant dans la manière dont les demandes de logement sont traitées en Algérie, offrant aux citoyens un outil moderne et accessible pour faciliter leurs démarches. Reste à voir comment cette innovation sera accueillie et mise en œuvre dans les mois à venir.