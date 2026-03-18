Logements LPL 2026 : l’ENPI ouvre les inscriptions dans plusieurs wilayas, prix et superficies dévoilés

L’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la vente de plus de 1.000 logements LPL et 50 villas dans le cadre du programme Logement Promotionnel Libre (LPL). Depuis ce mercredi 18 mars matin à 10 h, les candidats, résidents en Algérie ou membres de la diaspora, peuvent se connecter à la plateforme officielle de l’ENPI pour s’enregistrer et consulter l’ensemble des informations relatives aux logements et villas disponibles.

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Cette opération couvre plusieurs wilayas et propose des logements de tailles et de prix variés, adaptés aux besoins des familles et investisseurs. En effet, les offres vont de F2 à F5 pour les appartements et de F4 à F5 pour les villas, avec des superficies allant de 63 m² à 185 m² pour les appartements et jusqu’à 149 m² pour les villas, et des tarifs débutant autour de 7,5 millions DZD pour les appartements les plus petits jusqu’à 41 millions DZD pour les plus grandes unités.

ENPI : une répartition détaillée des logements LPL et villas dans plusieurs wilayas

Oran :

Cité Dar Beida : 163 logements (F2 à F5), prix de 14.777.784 DZD pour un F2 à 36.290.385 DZD pour un F5.

: 163 logements (F2 à F5), prix de pour un F2 à pour un F5. Marsa El Hadjadj : 144 logements (F2 à F4), prix de 7.595.665 DZD à 10.516.429 DZD.

: 144 logements (F2 à F4), prix de Oued Tlélat : 120 logements (F3 et F4), prix autour de 50 millions DZD.

Tlemcen :

45 logements à Mansoura (F3 et F4), prix de 8.851.999 DZD à 10.378.108 DZD.

3 villas F4, prix à partir de 17.155.935 DZD.

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Mostaganem : 350 logements à Kharouba (F2 à F5), prix de 9.835.000 DZD à 18.997.174 DZD.

Boumerdes : 176 logements à PK1 (F2 à F5), prix de 12.431.650 DZD pour un F2 à 23.965.912 DZD pour un F5.

Tissemsilt : 50 villas F4 et F5, superficie de 132,26 m² pour un F4 et 149,55 m² pour un F5, prix respectifs de 17.895.456 DZD et 19.582.793 DZD.

Tizi-Ouzou : 33 logements à Tigzirt (F2 et F3 semi-collectifs), prix de 11.076.332 DZD à 21.992.002 DZD selon la taille.

Sétif : 450 logements à El Eulma (F3 et F4), prix de 11.662.673 DZD à 14.388.857 DZD.

Oum El Bouaghi : 40/80 villas F5, superficie 160 m² + cour 100 m², prix de 17.985.000 DZD.

El Tarf : 86 logements à Moulân Qala (F3 à F5, duplex inclus), prix de 18.050.696 DZD à 41.805.653 DZD.

Jijel : 10 logements à El Milia (F4 et F5), prix de 10.300.649 DZD à 12.271.647 DZD.

Bouira : 280 logements (F3 à F5), prix de 12.030.499 DZD à 27.550.462 DZD.

Constantine : 450 logements à Ali Mendjeli (F3 à F5), prix de 9.592.000 DZD à 15.400.107 DZD.

Logements ENPI en vente : prix, modalités d’inscription et informations pratiques

Les citoyens intéressés doivent s’inscrire via le site officiel de l’ENPI. Toutes les informations détaillées sur les logements et villas, y compris superficies exactes, prix et types de logement, sont publiées sur la page Facebook de l’ENPI.

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L’opération concerne à la fois les résidents algériens et la diaspora, offrant une opportunité d’investissement immobilier sur le territoire national. Les inscriptions ont débuté ce matin à 10 h précises et il est recommandé de préparer ses dossiers en amont pour garantir la participation.