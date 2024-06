Logements LPA : quels sont les détails de la répartition des communes et des sites

La récente annonce par la Wilaya d’Alger de la répartition des logements promotionnels aidés (LPA) marque alors une étape significative dans les efforts de l’État pour améliorer les conditions de vie des citoyens et réduire la crise du logement en Algérie.

La transparence dans la distribution des logements et la détermination des sites d’implantation visent alors à renforcer la confiance du public dans les politiques gouvernementales et à assurer une distribution équitable et efficace.

Ce programme de logements promotionnels aidés, visant à soutenir les ménages à revenus intermédiaires, est alors une réponse directe à la demande croissante de logements de qualité à des prix abordables. Ainsi, la répartition des quotas par commune et les sites d’implantation spécifiques garantissent donc une approche équilibrée, répondant aux besoins des différentes régions administratives.

Quels sont les détails de la répartition par circonscription ?

La circonscription administrative de Draria a obtenu 915 logements :

La commune de Draria a obtenu 260 logements, Douira a obtenu 220 logements, El Achour a obtenu 130 logements, qui seront relogés au quartier 778, Draria.

Baba Hassen a obtenu 165 logements et seront transférés à Bouchaoui et Cheraga.

Khraissia a bénéficié de 140 logements et les souscripteurs seront transférés à Draria.

La circonscription administrative de Dar El Beïda a obtenu 1908 logements :

Dar El Beïda a bénéficié de 330 logements qui seront situés au quartier 707 Ali Amran, Bordj El Kiffan.

Bab Ezzouar a obtenu 330 logements qui seront situés à Bordj El Kiffan et Ain Malha, Jisr El K’sar.

Mohammedia a obtenu 330 logements qui seront situés à Mohammedia et Bordj El Kiffan.

Bordj El Kiffan a obtenu 330 logements et sera transféré au quartier Ali Amran 2, Bordj El Kiffan.

Bordj El Bahri a bénéficié de 330 logements et les souscripteurs seront transférés à Ain Taya.

Ain Taya a obtenu 158 logements qui seront situés au quartier 360 logements, Bordj El Kiffan.

El Marsa a obtenu 100 logements qui seront situés au quartier 360 logements, Bordj El Kiffan.

La circonscription administrative de Birtouta a obtenu 420 logements :



La commune de Birtouta a obtenu 210 logements, Tassala El Merdja 100 logements qui seront relogés au quartier 318 logements, Birtouta.

Ouled Chebel a obtenu 110 logements et seront ainsi transférés à 180 logements, Ouled Chebel.

La circonscription administrative de Bir Mourad Raïs a obtenu 1230 logements :

La commune de Bir Mourad Raïs a obtenu 250 logements, les souscripteurs bénéficieront de logements au quartier 350 Saoul Maki, Jisr El K’sar.

Hydra a obtenu 140 logements qui seront situés au quartier 350 logements, Saoul Maki et 222 Maghnouche, Bir Khadem.

Bir Khadem a obtenu 320 logements qui seront situés au quartier 500 logements, Bir Khadem, route de Sahoula vers Tixeraïne.

Sahoula a obtenu 180 logements qui seront situés au quartier 222 Maghnouche, Bir Khadem.

Jisr El K’sar a obtenu 340 logements. Ainsi, ils seront situés au quartier 392 Ain Naadja.

Quelle est la répartition concernant les autres circonscriptions ?

La circonscription administrative de Bouzareah a obtenu 730 logements :

Bouzareah a obtenu 320 logements qui seront alors situés au quartier 404 Bousmaha, Bouzareah.

El Biar a obtenu 160 logements, Ben Aknoun 100 logements qui seront situés à 898 logements, Beni Messous.

Beni Messous a alors obtenu 150 logements et seront transférés à Beni Messous.

La circonscription administrative de Baraki a obtenu 790 logements :

Baraki a obtenu 310 logements et seront transférés au quartier El Mihoub et 600 logements à El Kalitous.

Sidi Moussa a obtenu 140 logements qui seront situés à 180 logements, Ouled Chebel et 600 logements à El Kalitous.

El Kalitous 340 logements seront donc transférés à 60 logements Ramadnia et 600 logements El Kalitous.

La circonscription administrative de Chéraga a bénéficié de 1195 logements :

Chéraga a obtenu 330 logements qui seront situés à 850 logements Ouled Fayet Bouchaoui et 50 logements Bouchaoui Chéraga.

Aïn Benian a bénéficié de 330 logements et les bénéficiaires seront transférés à Aïn Benian.

Ouled Fayet a obtenu 215 logements, Dely Ibrahim 180 logements, El Hammamet 140 logements et les souscripteurs bénéficieront alors de logements au quartier 850 logements Ouled Fayet Bouchaoui.

La circonscription administrative de El Harrach a obtenu 650 logements :

Oued Smar a obtenu 120 logements, Bourouba 120 logements, Bach Djerrah 210 logements, et bénéficieront de logements au quartier 300 logements Dissuouli Bourouba.

El Harrach a obtenu 200 logements et bénéficieront donc de logements à 720 Kouhrifa El Harrach.

La circonscription administrative de Bab El Oued a bénéficié de 785 logements :

Bab El Oued 250 logements, Oued Koriche 140 logements, El Casbah 100 logements, Bologhine 175 logements, Raïs Hamidou 120 logements, et tous les bénéficiaires seront donc transférés au quartier 898 Silas Beni Messous.

Quelle est la répartition pour Hussein Dey, Rouiba, Sidi M’hamed et Zeralda ?

La circonscription administrative de Hussein Dey a bénéficié de 1030 logements :

Hussein Dey a bénéficié de 310 logements et seront transférés à 778 Draria et 392 Ain Naadja et 200 Ain Malha.

Kouba a donc bénéficié de 330 logements et seront ainsi transférés à 500 logements Bir Khadem, El Mokrani et Souidania.

Belouizdad a bénéficié de 220 logements et seront situés à 720 Kouhrifa El Harrach et 200 logements Ain Naadja.

El Mokrani a bénéficié de 170 logements et seront alors transférés à Kouhrifa El Harrach

La circonscription administrative de Rouiba a bénéficié de 810 logements :

Rouiba a obtenu 320 logements et seront donc transférés à 100 logements Rouiba et Sebaât Rouiba.

Reghaïa a bénéficié de 320 logements et seront transférés à Ain Taya, El Kalitous et Souidania.

Heraoua a bénéficié de 170 logements et seront ainsi transférés à Sebaât à Rouiba.

La circonscription administrative de Sidi M’Hamed a obtenu 865 logements :

Sidi M’Hamed a obtenu 280 logements et seront transférés à 440 Fatma N’soumer et 200 logements Ain Benian.

Alger Centre a alors obtenu 320 logements et bénéficieront de logements au quartier 440 Fatma N’soumer.

El Madania a obtenu 130 logements et seront transférés à Ain Benian et Souidania.

El Mouradia a bénéficié de 135 logements et bénéficieront de logements à Bir Khadem et Chéraga.

La circonscription administrative de Zeralda a bénéficié de 540 logements :

Zeralda a obtenu 220 logements et seront transférés au quartier 320 Rahmania et El Maalma.

Staoueli a bénéficié de 210 logements à El Maalma et Beni Messous.

Souidania a bénéficié de 110 logements à 200 logements Beni Messous.

La circonscription administrative de Sidi Abdellah a obtenu 180 logements :