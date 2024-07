Logements LPA et AADL : du nouveau pour cette catégorie socioprofessionnelle

Alger, 24 juillet 2024 – La Coordination nationale des enseignants d’université (CNEU) affiliée au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) a annoncé la finalisation des procédures de distribution des logements LPA destinés aux enseignants universitaires.

Dans un communiqué rendu public, la CNEU explique que suite aux nombreuses requêtes reçues concernant les logements LPA et les délais de finalisation des procédures, les services compétents du ministère ont, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont la SNAPAP, finalisé les critères de distribution.

Ces critères seront transmis aux établissements universitaires dans les prochains jours pour adoption et application effective.

AADL et LPA pour les enseignants universitaires : La CNEU rassure et promet des solutions

La CNEU a également tenu à souligner la situation des enseignants exclus des formules LPA et AADL en raison du plafonnement des salaires. Ces enseignants se retrouvent contraints de se tourner vers la formule LPP, plus onéreuse et inadaptée à leurs revenus.

Rappelons que pour la formule de location-vente (AADL), le revenu mensuel net individuel ou cumulé avec celui du conjoint doit être compris entre 24 000 DA et six fois le salaire national minimum garanti (SNMG).

La coordination syndicale réaffirme son engagement à poursuivre sa lutte pour trouver une solution à ce problème et garantir aux enseignants universitaires l’accès à un logement décent à un coût abordable.

