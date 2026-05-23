Logements LPA : comment consulter les 1ers résultats de l’évaluation sur la plateforme « Sakani »

Le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) a annoncé, ce samedi, l’ouverture de la plateforme numérique « Sakani », dédiée aux souscripteurs du programme de logements promotionnels aidés (LPA). Cette nouvelle étape permet aux candidats inscrits de consulter les résultats de l’évaluation préliminaire de leurs dossiers et de poursuivre les démarches administratives en ligne.

Dans un communiqué publié ce 23 mai 2026, le FNPOS précise que tous les inscrits ayant déposé une demande via la plateforme numérique peuvent désormais accéder à leur espace personnel afin de vérifier leur situation et connaître le résultat de l’étude initiale de leur dossier.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite du traitement des demandes liées au dispositif LPA, une formule de logement aidé destinée notamment aux citoyens à revenus moyens souhaitant accéder à la propriété avec le soutien de l’État

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Quels sont les délais fixés pour le dépôt des documents ?

Le Fonds national de péréquation des œuvres sociales indique également que les candidats retenus à l’issue de cette première phase devront compléter leur dossier en procédant au téléchargement électronique des documents exigés.

Selon le calendrier communiqué par l’organisme, cette étape se déroulera du 23 mai 2026 jusqu’au 6 juin 2026 inclus. Les bénéficiaires concernés sont ainsi appelés à respecter les délais fixés afin d’éviter tout retard dans le traitement de leur demande.

Le FNPOS mise sur la numérisation des procédures afin de simplifier les démarches administratives et de permettre aux souscripteurs de suivre l’évolution de leur dossier directement à distance, sans déplacement inutile.

Comment faire un recours si vous n’avez pas été retenus

Dans son communiqué, le Fonds précise également que les candidats n’ayant pas été retenus lors de l’évaluation préliminaire auront la possibilité de déposer un recours via la même plateforme numérique.

Cette procédure de recours restera ouverte durant la même période, soit du 23 mai au 6 juin 2026 inclus. Les concernés pourront ainsi transmettre les informations ou documents complémentaires nécessaires à la réévaluation de leur situation.

Pour consulter les résultats de l’évaluation préliminaire ou accéder à leur compte personnel, les inscrits peuvent se connecter directement à la plateforme « Sakani » via le lien suivant :

https://sakani.fnpos.dz/login