Logements LPA 2 : inscriptions ouvertes dans 24 wilayas dès le 11 décembre (Détails)

Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales (FNPOS) a annoncé, ce dimanche, l’ouverture d’une session de candidatures pour l’attribution de Logements Promotionnels Aidés (LPA 2), réalisés par le Fonds, en faveur de toute personne remplissant les conditions d’éligibilité. Les candidatures seront ouvertes à partir du 11 décembre 2025.

« Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales informe les travailleurs salariés et les retraités affiliés à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) de l’ouverture d’une session de candidatures en vue de bénéficier du Logement Promotionnel Aidé 2 (LPA 2), qui est en cours de réalisation par le Fonds, pour toute personne remplissant les conditions d’éligibilité, et ce, à partir du 11 décembre 2025. », indique le communiqué du FNPOS.

Logement LPA : Dépôt des demandes exclusivement en ligne

Le Fonds a précisé que les demandes de candidature seront reçues exclusivement via la plateforme numérique : https://sakani.fnpos.dz.

Cette démarche vise à éviter aux citoyens de se déplacer vers les structures du Fonds, s’inscrivant ainsi dans les efforts pour alléger les procédures administratives, moderniser les services et garantir un traitement transparent des demandes.

Ceci est une concrétisation de la transition numérique, en ligne avec les engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la numérisation du service public et l’amélioration de la gouvernance du secteur économique.

2460 logements LPA réparties sur 24 wilayas

Le programme de logement du Fonds, actuellement en cours de travaux, comprend 2460 unités résidentielles réparties sur 24 wilayas :

Adrar

Laghouat

Oum El Bouaghi

Batna

Biskra

Béchar

Tébessa

Tlemcen

Tiaret

Djelfa

Sétif

Sidi Bel Abbès

Guelma

Constantine

Médéa

M’sila

Ouargla

Oran

El Tarf

Souk Ahras

Tipaza

Aïn Témouchent

Ghardaïa

Timimoun

Le FNPOS a invité les personnes intéressées à consulter en détail les conditions d’éligibilité, les critères de notation et les sites de logements disponibles sur la plateforme électronique https://sakani.fnpos.dz, ou à suivre les pages officielles du Fonds sur les réseaux sociaux via le lien : https://www.facbook.com/fnposalgerie.

